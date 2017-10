Vuokrasta armahtaneelle maanomistajalle sataa kiitosta – "Ei ole inhimillisyys kadonnut vielä"

Eläkkeellä oleva entinen maanviljelijä ja yrittäjä Juhani Koponen Kuopion Riistavedeltä päätti vaimonsa kanssa, että tänä syksynä he eivät peri vuokraa pelloistaan.

Vaikean kasvukauden vuoksi satotilanne on heikko, ja viljelijät kamppailevat muutenkin kannattavuuskriisissä.

Koposen inhimillinen ele sai valtavasti huomiota ja kiitosta.

Lauantaina julkaistu juttu oli sunnuntaina kerännyt MT:n Facebook-sivulla yli 7 000 tykkäystä.

Kommenteissa Koposen tekoa kiiteltiin sydämellisyyden osoitukseksi.

"Ei ole inhimillisyys kadonnut vielä. Hatun nostoinen teko", Pirjo Rosvall kommentoi.

"Ihana asenne toi, että kun ei ole välttämättömästä rahasta just nyt kyse, niin annetaan maksuaikaa. Kyllä hyvä teko tulee aina takaisin, muodossa tai toisessa", Manta Joosepin Emäntä kommentoi.

"Hienosti tehty, ja tällä tavalla myös maanvuokraaja hyötyy. Jos on sattunut saamaan kunnollisen vuokralaisen, kannattaa huolehtia että tämä pystyy toimintaansa jatkamaan", Keijo Komu toteaa.

"Hienoa, että jotkut ymmärtävät tämänhetkisen ahdingon. Uskokaa tai älkää, ei montaa tällaista vuotta kestä enää monikaan", Kirsi Lintulahti sanoo.

Muutama kommentoija kertoo toimineensa Koposen tavoin.

"Näin on tehty jo kolmena peräkkäisenä vuonna", Jari Marsela kertoo.

Palautteen joukossa oli myös soraääniä.

"Kuinkas paljon me nyt almuja tarvitaan omaan yritystoimintaan? Toki hieno ele, mutta omassa päässä kunnia-asia on myös hoitaa asiat kuten on sovittu", Sam Borup pohtii.

Pellon omistaminen on monelle tärkeää, vaikkei itse maata viljelisikään.

Koponenkaan ei halua luopua tilansa pelloista.

"Näitä ei myydä. Ne kuuluvat sukutilaan", hän sanoo MT:lle.

Pellon vuokrahinnat vaihtelevat rajusti eri puolilla maata. Kalleinta pellon vuokraaminen on Varsinais-Suomessa, halvinta Kainuussa.

Pohjois-Savossa keskimääräinen pellon vuokrahinta oli 155 euroa hehtaarilta.

