Vuoteen 2030 mennessä luomu valtavirtaistuu Yhdysvalloissa – eniten luomua ostavat alle 35-vuotiaat pariskunnat, joilla on pieniä lapsia

Luomu on kovassa nousukurssissa Yhdysvalloissa. Luomun osuus yhdysvaltalaisten ruokamarkkinoista on nyt yli 5 prosenttia mutta maan luomuala näkee siinä yhä runsaasti kasvupotentiaalia, tiedottaa suomalainen Pro Luomu ry.

Kymmenessä vuodessa luomuelintarvikkeiden myynti on kaksinkertaistunut, ja viime vuonna se nousi 43 miljardiin dollariin. Kun mukaan lasketaan ruoan lisäksi non-food-tuotteet, Yhdysvaltojen luomumarkkinat ylsivät viime vuonna 47 miljardiin dollariin.

Johtaja Monique Marez luomuyrityksiä edustavasta Organic Trade Associationista (OTA) uskoo, että vuoteen 2030 mennessä luomu on Yhdysvalloissa jo lähellä valtavirtaa. Tärkeänä tekijänä kehityksessä hän näkee luomun saatavuuden paranemisen ja tuotevalikoiman laajenemisen.

"Kymmenen vuotta sitten luomutuotteita oli myynnissä lähinnä erikoisliikkeissä, joita oli vain tietyillä alueilla. Nykyään luomutuotteiden valikoima on laaja ja luomua myydään tavallisissa ruokakaupoissa kaikissa 50 osavaltiossa. Tuoreen selvityksen mukaan yli puolet luomumyynnistä tulee nyt tavallisista vähittäiskaupoista, noin 40 prosenttia erikoiskaupoista ja 5 prosenttia maatilatoreilta, Marez sanoo.

OTA edustaa Yhdysvalloissa noin 9 500:aa luomualan yritystä maatiloista jalostaviin yrityksiin, tukku- ja vähittäiskauppaan sekä sertifiointiyrityksiin. Järjestössä vientiasioiden parissa työskentelevä Monique Marez saapuu lokakuussa Suomeen puhumaan luomuelintarvikepäivään, jonka Pro Luomu järjestää Finlandia-talolla 5.10.

Marez kertoo luomuliikkeen saaneen Yhdysvalloissa alkunsa siitä, että ihmiset halusivat kasvattaa ruokansa ilman ympäristölle haitallisia kemikaaleja. Nykyään luomun suosion taustalla on ekologisuuden lisäksi useita kuluttajatrendejä: ihmiset ovat yhä kiinnostuneempia ruokansa alkuperästä, haluavat syödä terveellisemmin ja tiedostavat aiempaa paremmin ostostensa sosiaaliset vaikutukset.

Luomu on osa kaikkia näitä trendejä ja houkuttelee siksi useita kuluttajaryhmiä monista eri syistä, Marez analysoi.

Luomutuotteita ostaa ainakin joskus keskimäärin 80 prosenttia amerikkalaiskotitalouksista. Alueellisia eroja on jonkin verran: esimerkiksi Washingtonin, Coloradon ja Kalifornian osavaltioissa luomun kysyntä on maan keskiarvoa suurempaa ja sitä ostaa 90 prosenttia kotitalouksista. Suurin yksittäinen luomukuluttajaryhmä Yhdysvalloissa ovat alle 35-vuotiaat pariskunnat, joilla on pieniä lapsia.

Suosituin luomutuoteryhmä Yhdysvalloissa on sama kuin Suomessakin: hedelmät ja vihannekset. Kaikista luomuruokaan käytetyistä dollareista lähes 40 prosenttia kuluu hevi-osaston antimiin. Tämä näkyy myös hedelmien ja vihannesten kokonaismyynnissä, jossa luomun markkinaosuus on noin 15 prosenttia.

Muita suuria luomutuoteryhmiä Yhdysvalloissa ovat maito ja maitotuotteet, juomat sekä leipä ja muut viljatuotteet. Voimakkaasti kasvavia tuoteryhmiä luomussa ovat tällä hetkellä esimerkiksi liha ja lihatuotteet sekä mausteet.

Monique Marezin mukaan kotimainen tuotanto on ainakin toistaiseksi riittänyt melko hyvin kattamaan Yhdysvaltojen kasvavan luomukysynnän. Luomutuotannossa oli vuonna 2015 noin 2,3 miljoonaa peltohehtaaria, mikä on alle prosentti maan koko peltopinta-alasta.

Suurin yksittäinen tuontiluomutuote on kahvi. Sen jälkeen suurin tuontitarve on luomurehuviljasta ja -soijasta, sillä niiden kotimainen tuotanto ei ole pysynyt luomueläintuotannon kasvun perässä, Marez kertoo.