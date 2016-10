Yhdysvaltojen suurin lihatalo yllättää: Tyson Foods panostaa vegaaniseen "lihaan"

Tyson Foods on ensimmäinen iso lihatalo, joka tarkoituksellisesti voi toimillaan vähentää lihantuotantoa.

Se ilmoitti viime viikolla ostavansa viisi prosenttia Beyond Meat -yrityksen osakkeista. Start up -yritys tekee lihan kaltaisia proteiinituotteita kasveista.

Beyond Meat aloitti tänä vuonna Beyond Burger -hampurilaispihvien myynnin. Yhteneväisyys lihaan on ilmeisesti suuri, sillä kauppaketju Whole Foods on kelpuuttanut pihvit lihaosastolleen. Grillissä tirisevä pihvi tehdään herneen ja rapsin proteiinista sekä kookosöljystä.

"Beyond Burgerin laatu löi meidät ällikällä", sanoo Tyson Foodsin strategiasta vastaava johtaja Monica McGurk New York Timesille. "Uskomme, että tällaiset tuotteet muuttavat pelin hengen."

Beyond Meatin päätavoite on tehdä lihankorvikkeista valtavirtaa: yhtiön hallituksessa on nykyisin muun muassa McDonaldsin entinen toimitusjohtaja Don Thompson. Yritys sai viime vuonna sijoittajilta 17 miljoonaa dollaria.

Tyson Foodsille investointi on hyppäämistä mukaan kasvavaan trendiin: kasvipohjaisten tuotteiden myynti kasvoi viime vuonna Yhdysvalloissa 4,9 miljardilla dollarilla.