Yle: Tappiollinen Jukolan viesti uuvutti järjestäjät – "Huolettaa, miten jaksamme eteenpäin"

Lappeenrannassa järjestetyllä Jukolan viestillä on ollut raskas jälkipyykki. Asiasta uutisoi Yle.

Tapahtumaa organisoinut urheiluseura Lappeen Riennon kassa on tyhjä ja aktiivijäsenistö uupunut. "16 500 euron lasku on erääntymässä kesäkuun lopussa. Siihen ei ole rahaa", kertoo Juha Heimala Ylelle.

Heimala toimi kilpailujohtajana historiallisen epäonnisessa suunnistuksen Jukolan viestissä.

Riennon viime kesänä järjestämä surullisenkuuluisa Lappee-Jukola kilpailtiin koiranilmassa, joka upotti autot mutaan ja tyhjensi myyntikojut asiakkaista. Riento odotti hyvällä syyllä tapahtumasta reilua voittoa ja pesämunaa tulevaisuuden seuratyöhön, mutta budjetti painuikin pahasti tappiolle.

Lappeenrannassa järjestetty Lappee-Jukola oli ensimmäinen laatuaan viestin tapahtumahistoriassa. Koskaan aiemmin Jukolan viesti ei ole valunut miinukselle.

Lappee-Jukola jätti Riennolle perinnöksi parinsadantuhannen euron suuruiset tappiot. Rahaa on raavittu kohta vuoden verran eri paikoista, mutta Heimalan mukaan nyt näyttää erittäin todennäköiseltä, että kaikkea ei saada kasaan määräajassa.

Seura joutuu myymään omaisuuttaan tai ottamaan lainaa, jotta viimeinen lasku saadaan kuitattua.

Suurin ongelma ei kuitenkaan ole erääntyvä lasku, vaan tappioiden aiheuttama valtava ylimääräinen työtaakka, joka Heimalan mukaan vaikuttaa koko seuran toimintaan. Urheiluseuraa pyöritetään talkootyöllä. Nyt arkitalkoiden rinnalla on jouduttu järjestämään rutkasti ylimääräisiä.

"Porukka on niin puhki, että normaaleita viikoittaisia talkoita ei jakseta. Se huolettaa, että miten tästä jaksamme eteenpäin. Ei vapaaehtoistyötä jaksa äärettömiin tehdä", Heimala pohtii.

Heimalan mukaan talkooporukoita on ollut tämän vuoden puolella erityisen hankalaa saada kokoon ja talkoita on jouduttu jättämään väliin. Jukolaa valmisteltiin Heimalan mukaan kahdesta kolmeen vuotta. Nyt tämän päälle on tullut vielä yksi ylimääräinen työvuosi, kun talouskatastrofia on yritetty järjestää paremmin päin.