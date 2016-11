Yli neljännes kasvinviljelijöistä lopettaa vuoteen 2022 mennessä

Vaikka kotieläintilojen lopetustahti jatkuu kiivaana, kasvinviljelytilojen suhteellinen osuus ei ole lähivuosina radikaalisti muuttumassa. Kun tällä hetkellä kasvintuotantotiloja on kaikista Suomen tiloista 68 prosenttia, vuonna 2022 niitä on 73 prosenttia.

Kotieläintilojen ohella myös kasvintuotantotilojen määrä on laskussa.

Tänä vuonna kasvinviljelyä harjoittavista tiloista viidennes arvioi lopettavansa tuotannon vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2022 enää 71 prosenttia harjoittaa viljelyä.

Vilja on päätuotantosuuntana nyt 45 prosentilla kaikista tiloista ja vuonna 2022 47 prosentilla.

Tämä käy ilmi Maaseudun Tulevaisuuden Gallup Elintarviketiedolla teettämästä viljelijäkyselystä.

Kasvinviljelytilojen viljelijät ovat viljelijöistä keski-iältään vanhimpia. Kun kaikkien viljelijöiden keski-ikä on 52,0 vuotta, viljatiloilla keski-ikä on 52,9 ja muilla kasvintuotantotiloilla 54,8 vuotta.

Alle 40-vuotiaita viljatilallisista on 15 prosenttia ja muiden kasvintuotantotilojen viljelijöistä 9 prosenttia.

45 prosentilla niistä viljatiloista on jatkaja, joilla nykyinen viljelijä on nyt yli 50-vuotias. Muilla kasvinviljelytiloilla osuus on 39 prosenttia.

Vaikka pienimmät tilat lopettavatkin tuotantonsa todennäköisemmin kuin suuret, vuonna 2022 kasvinviljelytilojen keskimääräinen pinta-ala on edelleen selvästi pienempi kuin tilojen keskimäärin.

Kun koko maan kaikkien tilojen keskipinta-ala vuonna 2022 on 62,1 hehtaaria, viljatiloilla se on 55 hehtaaria.

Pienimmät viljatilat ovat edelleen C-tukialueella, jossa tilojen keskikooksi arvioidaan 44 hehtaaria vuonna 2022. AB-alueella viljatilat arvioivat pinta-alansa keskimäärin 68 hehtaariksi.

Maatalouden sivuelinkeinona harjoitettavan yritystoiminnan tuomasta liikevaihdosta yli puolet tuotettiin viime vuonna viljatiloilla. Viljatilojen muun yritystoiminnan tuottama liikevaihto oli viime vuonna hieman yli 500 miljoonaa euroa.

Kasvintuotannon ohella muuta yritystoimintaa harjoitti viime vuonna puolet viljanviljelijöistä.

Tulevaisuudessa osuus on entisestään kasvamassa. Jatkavista tiloista lähes 60 prosenttia arvioi tilallaan olevan muuta yritystoimintaa vuonna 2020.

Yleisin viljelyn ohella harjoitettavista sivuelinkeinoista on maatalous- ja metsäkoneurakointi, jota harjoittaa noin kolmannes viljatiloista.

Toiseksi yleisin on polttopuun ja hakkeen valmistus myyntiin, jota on hieman alle viidenneksellä tiloista.

Suurimmaksi tilan kehittämisen esteiksi kasvinviljelytiloilla koetaan tuotannon heikko kannattavuus, jonka kyselyssä mainitsi yli 60 prosenttia vastaajista.

Osuus on noussut merkittävästi vastaavasta kahden vuoden takaisesta kyselystä. Silloin näin kokeneiden osuus oli noin 50 prosenttia.

Maatalouspolitiikan epävarmuuden mainitsi noin 55 prosenttia ja lisäpellon hinnan 40 prosenttia vastaajista. Näidenkin osuudet olivat jonkin verran nousseet kahden vuoden takaisesta kyselystä.