Ympäristöluvan vaatimus keveni: Lupa vaaditaan aiempaa suuremmalta emolehmätilalta

Emolehmätilojen eläinsuojille vaaditaan jatkossa ympäristölupa, kun eläinmäärä on vähintään 130. Vaatimus lievenee aiemmasta, joskaan täsmällistä eläinmäärärajaa ympäristönsuojelulain laitosluettelossa ei tähän mennessä ole ollut.

Tähän asti luvanvaraisuuden raja on perustunut eläinyksiköihin. Eläinmääräksi muutettuna raja on käytännössä ollut 58 emolehmää, mikä on selvästi alempi kuin muilla nautaeläimillä, kertoo ympäristöneuvos Markus Tarasti ympäristöministeriöstä.

Tosiasiassa muutos ei silti koske kovin monia eläinsuojia.

Tarastin mukaan muutos tehtiin, jotta emolehmien kasvattamiseen erikoistuvat tilat olisivat yhdenvertaisessa asemassa muiden nautatilojen kanssa.

Muutos astui voimaan tänään perjantaina. Se on osa ympäristölupamenettelyn keventämistä, joka koskee emolehmätilojen lisäksi noin 300 muutakin ympäristöluvan alaista toimintaa.

Samassa yhteydessä täsmennettiin ympäristönsuojelulain laitosluettelon tekstiä täsmennettiin yhdessä luettelon alakohdassa. Alakohta koskee niitä eläinsuojia, joissa pidetään eri eläinlajeja tai eri-ikäisiä tuotantoeläimiä.

Tarkoituksena on Tarastin mukaan poistaa laista väärinymmärryksiä aiheuttaneet määritelmät.

Jatkossa luvanvaraisuutta laskettaessa ei voi syntyä epäselvyyttä siitä, minkä ympäristönsuojelulain säännöksen perusteella luparaja määräytyy silloin, kun eläinsuojassa on useita eläinlajeja tai eri-ikäisiä eläimiä.

Ympäristönsuojelulakiin valmistellaan paraikaa myös muutosta, joka siirtäisi osan eläinsuojista ympäristölupamenettelyä kevyempään ilmoitusmenettelyyn.

Valmistelutyö on edennyt suunnitelmien mukaisesti, Tarasti kertoo.