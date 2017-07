Näin säilöt kesän marjat

Pakastaminen säilyttää vitamiinit parhaiten

Pakastaminen on vaivattomin ja ravintoaineiden säilymisen kannalta paras tapa marjojen säilömiseen. Pakastettaessa marjan väri, maku ja vitamiinipitoisuus yleensä säilyvät, kunhan pakastus on tapahtunut nopeasti. Vain ensiluokkaisia ja virheettömiä marjoja kannattaa pakastaa.

Soseena, viipaleina vai kokonaisina?

Voit pakastaa marjat kokonaisina, viipaleina, soseena, hillona tai mehuna. Kovapintaiset ja pienet marjat on helppo pakastaa kokonaisina, pehmeät viipaleina tai survoksena. Valmiiksi pakastetusta marjaseoksesta on helppo pyöräyttää raikas marja-piimäsmoothie. Marjat kannattaa pakastaa sopivan pieniä kerta-annoksia, jotta ylimääräiset marjat eivät mene sulatuksen jälkeen hukkaan.

Pussiin vai rasiaan?

Kovapintaiset ja pienet marjat kuten puolukka ja mustikka on helppo sujauttaa pakastepussiin sellaisenaan. Pehmeät marjat kuten mansikka ja vadelma säilyvät parhaiten rasioissa. Marjasoseet voi pakastaa pakastepussissa, jolloin ne vievät vähemmän tilaa pakastimessa.

Sokeria vai ei?

Sokeri auttaa marjoja säilyttämään niiden maun, värin, rakenteen sekä vitamiinit. Jotkut marjat, kuten puolukka, karpalo ja tyrnimarja pärjäävät ilman sokeria. Varsinkin pehmeät marjat kuten mansikka taas kaipaavat noin ½-1 dl sokeria litraa kohden.

Hilloa herkutteluun

Marjat on helppo keittää hilloksi, hyytelöksi tai marmeladiksi. Sokeri on niiden tärkein säilyttävä tekijä. Sokeria on käytettävä hilloihin vähintään 500g marjakiloa kohti. 1dl sokeria tai hillosokeria painaa 85g. Jos sokeria halutaan käyttää vähemmän, on hilloon lisättävä säilöntäainetta.

Kaikista marjoista voi keittää hilloa joko yksinään tai erilaisina sekoituksina. Kokeile makeaa mansikkahilloa, raikasta mustikkahilloa, pirteää puolukkahilloa tai kirpeää karviaishilloa. Hapokkaampia hilloja mielivä voi kokeilla viinimarjasekoituksia tai karviaismarjachutneyta.

Mehustus

Kesän marjoista kannattaa valmistaa myös mehuja. Yleisin tapa on mehustimella höyrystäminen, mutta pienempiä mehumääriä voi mainiosti myös keittää kattilassa. Mehuihin käytettävät marjat voivat olla hiukan ylikypsiä, silloin niistä irtoaa enemmän mehua. Nyrkkisääntö on, että yhdestä marjakilosta tulee noin 1 litra mehua. Sokeria käytetään 200–400 g mehulitraa kohti. Mehua voi tehdä myös ilman sokeria, mutta silloin valmis mehu on hyvä pakastaa säilyvyyden takaamiseksi.

Kannattaa kokeilla erilaisia marja- ja hedelmäsekoituksia, vaikkapa raparperi-mansikkamehua tai omena-pihlajanmarjamehua.

Muista: puhtaus on kaiken A ja O

Purkkien, kansien ja sulkijoiden puhtaus takaa, että säilykkeet todella säilyvät. Liota lasipurkkeja vedessä yön yli ennen pesua ja kuumennusta. Sen jälkeen pese ja steriloi purkit ja pullot kuumentamalla joko keittäen, uunissa tai mikrossa. Lue tarkemmat ohjeet säilykepurkkien ja -pullojen desinfiointiin K-Ruoka.fistä.