Marjasinikuusama pärjää pakkasessa

PEDERSÖRE (MT)

Ensimmäiset marjasinikuusamat tulivat Blomqvistin taimistolle Pedersöreen jo 15 vuotta sitten.

”Luonnonlajikkeessa marjat eivät olleet hyviä. Uusissa Venäjällä ja Kanadassa jalostetuissa lajikkeissa on isommat ja paremman makuiset marjat”, Leif Blomqvist kertoo.

Tänä vuonna Blomqvistilla on myynnissä kymmenen uutta marjasinikuusaman lajiketta.

Marjat ovat väriltään sinisiä ja muodoltaan pitkulaisia. Uusissa lajikkeissa marjojen pituus on jopa 35 milliä.

”Marjoissa on samat antioksidantit kuin villimustikassa. Maultaan marja on makea ja happoinen, se sopii niin syöntiin kuin keittiöön”, Blomqvist sanoo.

Siniset, pitkänomaiset ja parisenttiset marjat kypsyvät heinä-elokuussa. Täysi-ikäinen pensas voi marjoa 5-10 litraa

Marjasinikuusama kukkii toukokuussa. Satoa saadaan kerättyä Blomqvistin mukaan jo ennen mansikkaa.

”Kukat kestävät kahdeksan astetta pakkasta. Kimalaiset hoitavat pölytyksen, koska mehiläisiltä se ei yhtä aikaisin onnistu.”

Marjasinikuusama on harvinainen kasvi mutta on Blomqvistin mukaan yleistymässä.

”Tavallisen sinikuusaman marjat ovat myrkyllisiä, joten jalansijan saaminen on kestänyt.”

Lue lisää puutarhajuttuja keskiviikon Maaseudun Tulevaisuuden puutarhateemasta.