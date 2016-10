60 vuotta metsätöitä eikä into hyydy vieläkään – "Onko tämä sairaalloista?"

"Olen pyrkinyt, että metsä tehdään joka paikkaan", vaalalainen Reijo Anttila naurahtaa metsikössä, joka on entinen ongelmakohde. Turvemaalla kasvavan männikön latvukset näyttivät surkeilta, mutta oja kunnostettiin tänä keväänä. Latvat kohenivat heti, hän kertoo.

Kaikki harvennettavat metsiköt Anttila raivaa ennakkoon. Uudistusalat hän kylvää tai istuttaa itse. Hallan vaurioittamaa kuusikkoa Anttila lannoitti viime syksynä. Sitä varten hän hankki moottoroidun reppuruiskun.

"Onko tämä sairaalloista?" hän kysyy viitaten metsänhoitointoonsa, joka on vaivannut häntä koko iän.

"15-vuotiaana olin ensimmäistä kertaa pöllitalkoissa", Anttila muistelee. Päätoimiseksi metsänhoitajaksi hän ryhtyi kuitenkin vasta eläkkeelle päästyään.

Työuransa agrologiksi kouluttautunut Anttila teki ensin Hankkijalla, sitten itsenäisenä maatalous- ja rautakauppiaana. Anttila myi yrityksensä jatkajalle vuonna 1997 ja alkoi sitten ostaa metsätiloja.

Seitsemän metsätilaa liitettiin Metsoloukon yhteismetsään, jonka perustajaosakkaat ovat Reijo Anttila, hänen edesmennyt vaimonsa sekä heidän tyttärensä.

Siikalatvan Kestilässä, Vaalassa ja Utajärvellä sijaitsevien metsätilojen yhteispinta-ala on 350 hehtaaria. Työmaata riittää sen verran, että kuluneena kesänä hänellä oli apunaan metsätalousinsinööriharjoittelija Evolta.

Hankintahakkuita Anttila ei enää tee, mutta raivaussaha laulaa ahkerasti. Anttila laskee raivanneensa taimikkoa yli 400 hehtaarin verran – joitain alueita jo useampaan kertaan.

Monet Anttilan ostamista metsätiloista ovat olleet hoitamattomia. Niissä on riittänyt raivattavaa.

Pelkästään tunteella ei voi metsäkauppoja tehdä, vaan talous on takaraivossa.

"Metsän arvo on noussut enempi kuin puun hinta", Anttila toteaa.

Anttilan tytär asuu Etelä-Suomessa eikä itse tee metsätöitä, mutta sähköisen metsäsuunnitelman ansiosta hän pysyy hyvin kärryillä yhteismetsän asioista.

"Meidän on helppo keskustella. Hän on imenyt tietoa metsäasioista", Anttila kehuu.

"Tytär on myös työsuojelijani. Ostahan uusi kypärä, hän käski."

100 lukijaa: Reijo Anttila

Ikä: 75

Asuinpaikka: Vaala

Missä ja millä luet MT:tä? "Olen ollut MT:n tilaaja 40 vuotta. Ensin se tuli liikkeen nimellä, sitten itselleni. Paperilehteä luen kotonani. Verkkolehteä en juuri lue, mutta auki saan."

Mitä teet lehdelle lukemisen jälkeen? "Vien paperinkeräykseen. En polta."

Parasta ja parannettavaa MT:ssä? "Parasta on ammattimainen ote asioihin, ei mennä ylilyönteihin. Lehti on uskottava. Sen ylläpitäminen on tärkeää. En osaa lehtimiehiä neuvoa, mitä parannettavaa olisi. Asiakaskeskeiset haastattelut ja käytännön toimiin liittyvät, esimerkiksi pellolla ajankohtaiset asiat ovat tärkeitä."

Lue koko juttu MT:n 100-vuotisjuhlanumerosta, joka ilmestyy keskiviikkona 26.10.