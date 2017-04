Aarre: Metsäpakopeli on suomalainen versio hittipelistä – ratkaisiko Aarteen ryhmä mysteerin?

Park Ranger Marika Hänninen on johdattanut Aarteen tutkimusryhmän perille Repoveden kansallispuistoon. Hän on erä- ja luonto-opas metsäelämyksiä tarjoavassa Tervarummussa.

Ryhmä on saapunut selvittämään mystistä katoamistapausta. Kyseessä on Forest Escape -peli, metsään sijoitettu versio suositusta Room Escape -pelistä.

Huonepakopelissä osallistujien täytyy selvitä vihjeiden avulla ja tehtäviä ratkomalla määräajassa pois suljetusta huoneesta. Tervarummun suunnittelemassa Sekaisin Skutsissa -metsäpakopelissä ryhmällä on tunti aikaa selvittää, mitä on tapahtunut.

On löydettävä vihjeitä, avattava lukkoja. On edettävä yhteisvoimin. On ruiskutettava Offia, sillä myös hyttyset ovat saapuneet tapahtumapaikalle.

