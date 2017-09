Aarre: Nyt poimimaan "metsän lihaa"

Etelä- ja Keski-Suomessa yleinen suppilovahvero (Cantharellus tubaeformis) jatkaa sienikautta kaamokseen asti. Sienestäjä etsii suppilovahveroita sammaleisista metsistä, kuusikoista ja sekametsistä.

Suppilovahvero esiintyy anteliaina ryhminä, ja kerran löytynyt suppispaikka odottaa poimijaansa seuraavinakin syksyinä.

Kosteikoissa suppilovahveron voi sekoittaa kosteikkovahveroon, joka sekin on herkullinen ruokasieni.

Suppilovahvero on ahne auringosta kertyvälle D-vitamiinille. Kansan ravitsemuksessa sienten D-vitamiinipitoisuudella on ollut merkitystä muun muassa riisitaudin torjunnassa. D-vitamiini on puolustuskyvyn vahvistaja ja tulehdusten ja vilustumisten torjuja, joka lujittaa luustoa.

Suppilovahverossa, kuten useimmissa sienissä, on 85–90 prosenttia vettä. Energiapitoisuus on matala, vain 25 kilokaloria sadassa grammassa sieniä.

Valkuaisainekoostumus on monipuolisempi kuin monilla kasviksilla, ja tärkeistä B-ryhmän vitamiineista sienessä on varsinkin tiamiinia ja riboflaviinia. Suppilovahvero on myös hyvä kuidun lähde.

Sienikulttuuri tuli Suomeen idän ja lännen teitä. Paastoperinnettä noudattavissa kulttuureissa sienet on katsottu metsän lihaksi. Venäjän Karjalassa on satojen vuosien sieniperinne. Venäläisessä kansanparannuksessa sieniä on osattu valikoida myös hoitokäyttöön.

Sienten käyttöä on omaksuttu myös Ruotsista. 1800-luvulla Bernadotten suvun Ranskan-tuliaisia alettiin vaalia kuninkaan hovissa, sitten herraskartanoissa ja pappiloissa ja viimein myös Suomen ruotsinkielisellä rannikolla.

Sienten arvo on ymmärretty erityisesti elintarvikepulan aikaan. Pahimman sodanjälkeisen ruokapulan kurimuksessa vuonna 1948 perustettiin Suomen Sieniseura ry, joka käynnisti edelleen jatkuvan sienten käytön tutkimuksen ja opastuksen. Pula-aikaan Sieniseura koulutti kansalaisia yhteistyössä kansanhuoltoministeriön kanssa.

Nyt kannattaa kerätä metsän lihaa – suppilovahveroita löytyy kaamokseen saakka