Aarre: Pöllötohtori Hannu Pietiäinen tuntee viirupöllöt – "Niitä pitää oikeasti pelätä"

Yliopistonlehtori Hannu Pietiäinen on jalkautunut punaisesta Škodastaan heinolalaiseen metsään. Pienen patikoinnin päätteeksi hän asettelee taittotikkaat kuusta vasten ja nousee ylös. Kun askelmat loppuvat, jalka siirtyy oksalta toiselle ketterästi, vaikka Pietiäinen ei ole pieni mies.

Meikäläisen painoluokassa kaikki turha kiipeileminen pitäisi jättää pois, Pietiäinen toteaa päästyään määräkorkeudelle.

Hän kiinnittää turvavaljaan rungon ympärille ja aukaisee viirupöllön pöntön kannen. Munia on viisi. Yhteen niistä on kirjoitettu numero yksi. Pietiäinen on käynyt pesällä jo aikaisemmin keväällä ja laittanut munat munimisjärjestykseen.

Munamäärä vaihtelee yhdestä kahdeksaan. Huippuvuosina munia on keskimäärin neljä ja katovuosina kaksi, Pietiäinen jatkaa samalla kun tekee merkintöjä vihkoonsa.

Pietiäinen on rengastanut viirupöllöjä 70-luvun alusta. On hän rengastanut myös lehtopöllöjä, kanahaukkoja ja hiirihaukkoja, mutta viirupöllö ikään kuin valikoitui hänelle. Siihen vaikutti nuoren miehen rämäpäisyys.

Viirupöllöä pitää oikeasti pelätä, joten sehän oli ilmiselvä haaste.

Pietiäinen on joutunut viirupöllön hyökkäyksen kohteeksi satoja kertoja. Kun on hyvin suojautunut, ei tapahdu muuta kuin että pöllö iskee.

