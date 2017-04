Aarre: Pudasjärvi investoi moderniin hirsikampukseen – koululaisten sisäilmaoireet loppuivat kuin seinään

Kun päättäjillä riittää tahtoa, julkisten tilojen sisäilmaongelmille pannaan piste, yksimielisesti. Näin tehtiin Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevalla Pudasjärvellä. Kaupunki asettui julkisen rakentamisen keulakuvaksi rakennuttaessaan uuden koulukeskuksen lamellihirrestä.

Syynä mittavaan rakennushankkeeseen ryhtymiseen oli homekoulujen sitkeistä sisäilmaongelmista kärsineiden lasten joutuminen evakkoon. Huonosta sisäilmasta oli kärsinyt myös koulujen henkilökunta.´

Materiaalivalintaan vaikutti se, että Koillismaalla on pitkät perinteet hirsirakentamisesta ja että hirsitalot tiedetään sisäilmaltaan ensiluokkaisiksi. Uusi kampus on lunastanut odotukset.

Koululaisten ja henkilökunnan sitkeä oireilu loppui kuin seinään uusiin tiloihin muuton myötä, kertoo hirsikampuksen rehtori Mikko Lumme.

Muutossa neljä oppilaitosta yhdistyi. Uusi kampus korvaa aiemmat ala- ja yläkoulujen sekä lukion ja kansalaisopiston tilat. Pudasjärven lapsista ja nuorista 70 prosenttia käy kouluaan kampuksessa.

Tilaa on 800 oppilaalle, ja tällä hetkellä heitä on noin 700. Henkilökunnan vahvuus on 115. Lumme uskoo oppilasmäärän kasvavan, mikäli lukioon naapurikuntiin siirtyneiden määrä vähenee uuden kampuksen myötä.

Oppilaat viihtyvät kampuksessa erinomaisesti. Lumpeen mukaan he muistelevat edelleen ankeita oloja ja kertovat, kuinka mukavaa koulunkäynti on uudessa koulussa.

