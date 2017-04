Alkuvuoden metsänhakkuut enteilevät ennätystä

Alkuvuoden puukaupan ja hakkuiden vireys ennakoi tälle vuodelle hakkuuennätystä. Näin totesi metsätietopäällikkö Antti Peltonen Metsäkeskuksen toimijapäivässä Kangasalla perjantaina.

MTK:n kenttäpäällikkö Heli Mutkala-Kähkönen muistutti, että Suomen metsät kasvavat puuta noin 100 miljoonaa kuutiometriä joka vuosi. Siitä käytetään nykyisellään vain 70 prosenttia.

"Tätä kutsutaan kestäväksi metsätaloudeksi. Jos puun käyttöä lisätään vaikkapa 15 miljoonalla kuutiometrillä, se ei tarkoita jättihakkuita eikä metsien loppumista tai vähenemistä, kun edes jokavuotista kasvua ei käytetä."

Osa tutkijoista on kritisoinut hakkuiden lisäystä. Heidän mielestään se uhkaa metsien hiilinielua eli sitä, miten paljon metsät pystyvät sitomaan hiiltä.

Mutkala-Kähkösen mukaan metsät toimivat hiilinieluna, eli puuston hiilivarasto kasvaa, kun puuston vuotuinen kasvu on suurempi kuin poistuma.

Metsien puuston määrä on kasvanut 1970-luvulta lähes 60 prosenttia koko maassa, koska metsien kasvu on ollut suurempi kuin hakkuumäärä. Tämä ei ole sattumaa, vaan hyvän metsänhoidon, metsänomistajien ja metsällisten toimijoiden työn tulosta. Samasta syystä metsien kasvuvauhti on kaksinkertaistunut.

Nuori metsä, jossa kasvu on suurimmillaan, sitoo eniten hiiltä. Vanhoissa metsissä, joissa kasvu jo taantuu ja puuston kuolleisuus lisääntyy, myös hiilen sidonta vähenee. Metsään lahoava puu alkaa pikkuhiljaa vapauttaa sitomaansa hiilidioksidia.

"Järkevää olisi siis käyttää metsiä aktiivisesti ja pitää hiili sidottuna puutuotteisiin", MTK:n kenttäpäällikkö kannusti.

"Kun tilalle istutetaan nopeasti uusi, kasvava metsä, alkaa sama metsäalue jälleen sitoa lisää hiiltä. Ilmastomuutoksen myötä metsien kasvu kiihtyy entisestään ja ne sitovat yhä enemmän hiilidioksidia."

Metsänhoitotoimilla, oikea-aikaisilla taimikonhoidoilla ja harvennuksilla, voidaan kestävässä metsätaloudessa lisätä metsien kasvua.

ilmastoteoista puhuttaessa ei saa unohtaa puurakentamista. Hiili sitoutuu puurakennuksiin sadoiksi vuosiksi.

Vanhoista talousmetsistä saadaan rakentamiseen käytettävää tukkia. Mtkala-Kähkösen mukaan helposti unohtuu, että metsäenergia ja selluteollisuus käyttävät itse asiassa raaka-aineenaan tukin kasvatuksen sivutuotteita.

"Isoja tukkeja ei saada, ellei nuoria metsiä harvenneta. Selluteollisuuden käyttämä kuitupuu on juuri tätä metsänharvennuksen tuotetta. Koko metsäala on siis isossa roolissa ilmastonmuutoksen hillinnässä."

Lisäksi bioenergiaa käyttämällä korvataan fossiilisia polttoaineita, kuten kivihiiltä ja maakaasua.