Thaipoimijoiden ansiosta metsämarjatuotteiden vienti Suomesta vetää ennätyksellisesti

Metsämarjojen kaupallinen poiminta on kaksinkertaistunut tällä vuosituhannella, kertoo luonnontuotealan toimialajärjestö Arktiset Aromit ry. Hyvinä satovuosina teollisuus on ostanut marjoja poimijoilta 17 miljoonaa kiloa, kun määrä vuosituhannen alussa oli runsaat kuusi miljoonaa kiloa.

Thaipoimijoitten tulo Suomeen vuonna 2005 mahdollisti yrityksille marjojen ostotoiminnan laajentamisen koko Suomeen ja marjanostojen keskittämisen parhaiten satoa tuottaneille alueille.

Tuoreitten ja jäädytettyjen mustikoiden ja puolukoiden vientimäärät olivat vuonna 2000 noin 5,4 miljoonaa kiloa. Vuonna 2016 määrät olivat nousseet noin 12,4 miljoonaan kiloon. Tuoreitten ja jäädytettyjen mustikoiden ja puolukoiden viennin kokonaisarvo puolestaan oli vuonna 2000 noin 7,5 miljoonaa euroa ja vuonna 2016 vajaa 26,4 miljoonaa euroa, järjestö listaa.

Marjojen saatavuuden parantuminen on mahdollistanut niiden jalostamisen vientituotteiksi. Alalle on syntynyt runsaasti uusia yrityksiä ja aiemmin toiminnassa olleet ovat laajentaneet liiketoimintaansa. Tuotekehityksen tuloksena pidemmälle jalostettujen marjatuotteiden vienti on kasvanut ja näiden tuotteiden vientiarvo oli viime vuonna noin 10 miljoonaa euroa. Koko marjatuotevienti on siten arvoltaan runsaat 36 miljoonaa euroa, järjestö kertoo.

Tärkeimpiä pidemmälle jalostettuja tuotteita ovat marjojen siemenöljyt ja kapselit, marjajauheet, mehut, mehutiivisteet, pyreet, smoothiet, glögit ja hillot sekä ilma- ja pakastekuivatut marjat. Vientiarvoltaan tärkeimpiä kohdemaita ovat Ruotsi, Etelä-Korea, Iso-Britannia, Alankomaat, Sveitsi, Saksa, Ranska, Espanja, Itävalta ja Yhdysvallat. Vientiä oli viime vuonna noin 30 eri maahan.

Myös kotimaassa myynti on kasvanut. Kuluttajapakattujen pakastemarjojen myynti on tällä vuosituhannella kolminkertaistunut.

Yritykset uskovat pidemmälle jalostettujen marjatuotteiden viennin kasvavan myös jatkossa. Uusia tai tuotevalikoimaansa laajentaneita vientiyrityksiä on noin 30. Näille yrityksille on tärkeää, että metsämarjojen saatavuus ulkomaisten poimijoiden avulla kyetään turvaamaan.

Metsämarjat tuovat lisäarvoa myös muille vientituotteille, kuten marjaliköörit ja marjoja sisältävät väkevät alkoholijuomat, marjamyslit, kaura-marjatuotteet, marja­-maitovalmisteet, suklaat, konvehdit ja makeiset sekä kosmetiikkateollisuuden tuotteet. Myös matkailu hyötyy jokamiehenoikeuksista ja marjojen hyvästä imagosta.