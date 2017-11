Jari Leppä vaati hoitorästejä kuriin Metsäpäivien avauksessa

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) painotti, että metsien käyttö ei ole ongelma vaan ratkaisu. Hänen mukaansa se näkyy esimerkiksi siinä, että Suomen talouden uusi kasvu pohjaa vahvasti metsään.

"Kaikki alat kokevat välillä ala- ja ylämäkiä. Kuinka moni arvioi 7 vuotta sitten, että metsäpäiviä vietetään tällaisissa tunnelmissa?" Leppä kysyi Metsäpäivien avauksessa Helsingissä tänään torstaina.

Vain muutama käsi nousi pystyyn suuressa salissa.

"Talouden nousun pohja löytyy metsästä. Myös hallitus haluaa vahvasti alleviivata sitä. Haluamme siirtyä seuraavaan talouden vaiheeseen, joka ei ole enää fossiilitaloutta."

"Metsä on kaikella tavalla mitattuna Suomen vahvuus. Metsäalan investoinneilla on suuri vaikutus siihen, että myös muilla aloilla on alettu uskaltaa ajatella isosti."

Lepän mukaan metsäala elää parhaillaan vahvaa nousua. Se ei silti riitä. Pitää myös muistaa uudistua, sillä moni muu hakee samaa. Vain uudistumalla Suomi pysyy bio- ja kiertotalouden kärkimaana.

Metsänomistajilla on biotaloudessa vahva rooli.

"Metsäomistajat ovat antaneet vesurin heilua ja raivaussahan soida. Se on luonut pohjan, minkä päälle voidaan rakentaa kasvua ja uusia innovaatioita."

Metsien hoidon osalta tilanne ei valitettavasti ole tavoitteiden mukainen. Trendi vie väärään suuntaan.

"Hoitorästit on saatava paremmalle mallille. On löydettävä uusia toimintatapoja ja kannusteita, että saavutamme tavoitteet, jotka ovat kiinni metsien kasvusta."