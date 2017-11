Metsäyhtiö myy kokonaista koskea – pohjahinta vajaat puoli miljoonaa

Metsäyhtiö UPM myy parhaillaan Hirvensalmella Etelä-Savossa sijaitsevaa Ripatinkoskea vesialueineen ja sen rannalla olevia rakennuksia.

Myynti-ilmoituksessa todetaan, että koski sopii esimerkiksi kalastusmatkailuliiketoimintaan.

Rakennetut määräalat rajoittuvat ilmoituksen mukaan Ripatinkoski-nimiseen koskeen, joka on Vahvajärven ja Iso-Sämpiä-järven välissä. Vesialueesta on muodostettu noin 4,15 hehtaarin määräala, jonka pituus on noin 1,1 kilometriä.

Ripatinkosken pohjahinta on 484 000 euroa.

Kohde on myynnissä tarjousmenettelyllä. Tarjoukset pitää jättää 16. marraskuuta kello 15 mennessä.

Hirvensalmen kunnan pinta-alasta yli kolmannes, ja se onkin suosittu kesänviettopaikka.

