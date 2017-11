Simulaattorit nousivat metsämessujen koululaispäivän suosikeiksi

Metsämessujen koululaispäivä houkutteli viime perjantaina Helsingin Messukeskukseen noin 9 000 lasta ja nuorta.

Jo messuklassikoksi muodostuneen Ponssen ajokoneen lisäksi messuhallista löytyi tänä vuonna myös John Deeren harvesteri, jonka päälle kiipeäminen oli monelle yksi päivän kohokohdista.

Vaikka virtuaalitodellisuus veti väkeä, säilytti myös perinteinen MTK:n ja metsänhoito­yhdistysten organisoima taimien istutusbaana suosionsa.

”Pottiputkien ympärillä on ollut kova tunku. Koululaisilla on ollut innokas ote käytännön tekemiseen, ja he ovat esittäneet hyviä kysymyksiä”, kertoo istutusbaanalla lapsia ohjannut Juho Kotilainen.

Metsähallituksen tiedekeskus Pilkkeen metsäpeliluolan pisin jono syntyi virtuaalilasit päässä suoritettavalle halonhakkuupisteelle.

Simulaattoreista houkuttelevimmat olivat metsäkone­simulaattori ja metsästäjille tai ampumaurheilun harrastajille tarkoitettu SimWay Hunt 3D -simulaattori.

Biotalousosaston visassa koululaisten tietämystä testattiin esimerkiksi puupohjaisen langan, puulajien, hyönteisten ja biopolttoaineen tunnistamisessa.

”Kaikkein suosituinta on kuitenkin ollut Helsingin vesijohtovesi”, naurahtaa maa- ja metsätalousministeriön yli­tarkastaja Niina Riissanen.

Suosion syynä on Aalto-yliopiston opiskelijoiden suunnittelema hanavesiasema, jonka inspiraationa on toiminut ajatus pullotetusta vedestä luopumisesta.

Joulukuusia myyvän Kuusi­Saariset-yrityksen Pentti Saarisen mukaan joulukuusi on edelleen tärkeä perinne suomalais­perheille, vaikka nuorten ja vanhempien joulukuusimieltymykset voivat erota toisistaan.

Hän kertoo metsäkuusen olevan suomalaisten kestosuosikki, mutta kaupunkilaisen ja metsänomistajan mieltymyksissä on Saarisen mukaan selkeä ero.

”Metsänomistaja valitsee lähes poikkeuksetta luonnon­mukaisen kuusen, jonka oksat ovat vähän harvemmassa. Kaupunkilaiset ja nuoret pitävät sen sijaan enemmän tuuheammista ja tiheäoksaisemmista kuusista”, hän kertoi.

Yritys on ollut mukana kaikilla metsämessuilla siitä lähtien, kun ne ensi kertaa järjestettiin.