Metsä Groupin Ilkka Hämälä nousee Metsäteollisuus ry:n puheenjohtajaksi

Metsäteollisuus ry on valinnut Metsä Groupin tulevan pääjohtajan Ilkka Hämälän uudeksi puheenjohtajakseen. Valinta tehtiin tänään tiistaina pidetyssä järjestön syyskokouksessa.

”Metsäteollisuus ry viettää vuonna 2018 järjestön 100-vuotisjuhlaa. Metsien käytöllä on ollut merkittävä rooli Suomen hyvinvoinnin rakentamisessa ja metsäteollisuus on myös tänä päivänä kansantaloutemme keskeisiä vetureita. On suuri ilo ja kunnia vastaanottaa puheenjohtajuus tässä ajassa”, sanoo Metsäteollisuus ry:n tuleva puheenjohtaja Hämälä.

Kokouksessa päätettiin myös Metsäteollisuus ry:n hallituksen sekä työvaliokunnan jäsenet vuodeksi 2018.