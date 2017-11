Metsähehtaarien top-listaus jakaa mielipiteitä – "Olisin ylpeänä tuolla listalla"

Suomen suurimpien metsänomistajien nimien, kotipaikkakuntien ja hehtaarien julkistus on herättänyt keskustelua sosiaalisen median viestipalvelu Twitterissä.

"Eipä ollut metsänomistajalähtöinen linjaus", kommentoi metsänomistajien etujärjestön MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola. Hän osoitti viestinsä Suomen metsäkeskukselle ja sen johtajalle Ari Einille. Metsäkeskus luovutti metsänomistajien tiedot listoja pyytäneille lehdille.

"Miksi suostua noin vain henkilötietojen luovutukseen? Ei edistä biotaloutta vaan altistaa hakkuiden häirintään yksityismetsissä", Tiirola kirjoitti.

Eini vastasi Tiirolalle näin: "Laki on selkeä ja sitä noudatamme tässäkin asiassa".

"Se on totta, mutta lain tulkinta on veteen piirretty viiva. Nyt tulkitsitte näin. Me olisimme halunneet selvittää perusteita varovaisuusperusteella tarkemmin", vastasi Tiirola tähän.

Myös Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Tomi Salo otti asiaan kantaa. Hän kirjoitti, että moni on kysynyt, mitä hän ajattelee metsänomistuksen top 100 -listasta.

"Avoimuus tulee kaikkialle ja olisin ylpeänä itse tuolla listalla."

