Ruotsalaiset meinasivat, mutta eivät raaskineetkaan ampua huonosti käyttäytyvää valkoista hirveään

Ruotsissa on viime päivinä kohuttu maailmankuuluisuuteen nousseesta valkoisesta hirvestä, jonka kuvat ovat levinneet kulovalkean tavoin pitkin maailmaa. Hirvi sai viime viikolla paikalliselta Arvikan poliisilta tappotuomion, kun se oli käyttäytynyt aggressiivisesti koiraansa ulkoiluttanutta naista kohtaan.

"Osa alueen asukkaista ei uskalla mennä ulos hirven vuoksi. Kyse voi olla vanhemmista ihmisistä rollaattorien kanssa, he eivät pääse pakoon kun hirvi tulee kohti", perusteli Arvikan poliisipäällikkö Christer Lööf päätöstä Svensk Jakt -lehdelle.

Jahti jäi kuitenkin pitämättä. Metsästykseen ei löytynyt halukkaita osallistujia ja yli 10 000 henkilöä on allekirjoittanut hirven ampumista vastustavan adressin. Niinpä poliisi luopui koko ampumisesta, kertoo uutistoimisto TT. Uusia ilmoituksia julkkishirven häiriökäyttäytymisestä ei poliisille ole tullut.

Ruotsalainen luontokuvaaja Ingemar Pettersson on kiukkuinen siitä, että valokuvaajien vuoksi hirvi on kesyyntynyt ja sen ampumista on jouduttu harkitsemaan. Hän sanoo Land Skogsbruk -lehdelle, etteivät valokuvaajat ole kunnioittaneet villiä eläintä.

"Tiesin, että tässä kävisi näin."

Hirvestä julkaistuilla videoillakin näkyy, että eläin on kesyyntynyt.

Land Skogsbruk -lehden juttu aiheesta (ruotsiksi)