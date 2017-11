Kelirikko piinaa ennätysvauhdissa olevaa puunkorjuuta

Metsänomistajat ovat myyneet tänä vuonna puuta ennätystahtiin. Myös puunkorjuu on pyörinyt vauhdilla.

Puun kysynnässä suurimman nykäyksen on aiheuttanut Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan käynnistyminen, mutta myös muut sellutehtaat ja sahat ovat lisänneet puunkäyttöä.

”Puukauppaa käydään kuusi­tukki edellä, mutta mänty­tukki tulee perässä. Puusta on kilpailua, joten hinnatkin ovat kehittyneet hyvin”, toteaa johtaja Lasse Lahtinen Lounametsän metsänhoitoyhdistyksestä.

Lahtisen mukaan myös kuitu­puun kysyntä on nosteessa ja energiapuullekin on uusien investointien myötä menekkiä.

Märät kelit ovat jarruttaneet puun korjuuta.

Lahtinen toivoo, että metsä­teiden pehmeitä kohtia kunnostettaisiin jo ennen korjuuta. ”Sitten ei tarvitsisi paikkailla rikkoutunutta tietä murskeella jälkikäteen.”

”Puukauppa on käynyt syksyllä hyvin. Puun korjuussa olosuhteet ovat olleet haastavat”, tiivistää johtaja Harri Katajamäki Pohjois-Pirkan metsänhoitoyhdistyksestä.

Katajamäen mukaan metsät ovat olleet märkiä ja tiet pehmeitä. ”Yhtään ei tarvitse enää sataa. Onneksi tilanne muuttuu nopeasti, kun yöpakkaset kovettavat tiet.”

”Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelukin on ollut vaikeuksissa. Sen osalta ei ole jouduttu ihan kädestä suuhun -tilanteeseen, mutta toisaalta ihan täydellä teholla korjuu­palvelu ei ole pyörinyt.”

Syksyn ylivoimaisesti kysytyin puutavaralaji on ollut kuusitukki. Siitä on kelirikkokohteilla maksettu yli 60 euroa kuutiolta. Katajamäen mukaan myös kuusikuitupuu käy hyvin kaupaksi.

Männyn kysyntä on heikompaa, mutta sekin menee kaupaksi. Mäntykuitupuun lisääntynyt kysyntä ei ole näkynyt kantohinnoissa. Se kertoo ylitarjonnan jatkuvan.

Keväällä heikoimmin kaupaksi kävi koivukuitupuu. Nyt senkin kysyntä on vähän paremmalla kantilla.

Kelirikko on haitannut ja haittaa edelleen puunkorjuuta myös pohjoisempana. Tilanne muuttuu vasta, kun nollan molemmin puolin sahaava sää painuu kunnolla pakkaselle.

”Puukauppa on käynyt Kainuussa hyvin. Leimaustilaukset ovat nousseet jo neljä vuotta peräkkäin, ja myös kauppamäärät ovat nousussa”, toteaa johtaja Heikki Meriläinen Kainuun metsänhoitoyhdistyksestä.

”Jos metsänomistaja haluaa rahaa, tarjolle kannattaa pistää helposti korjattavia tukki­valtaisia leimikkoja. Sellaisen voi saada nopeasti korjuuseen.”

Kuitupuunkin kysyntä on parantunut. Aivan kaikki ei kuitenkaan mene vieläkään kaupaksi.

”Heikko harvennushakkuu­kohde tai ojalinjan avaus saattaa jäädä ilman tarjousta. Ostajat saavat puunsa jostain muualta helpommalla.”

Toisaalta märkä syksy on johtanut siihen, että katkottu puukin on käynyt kaupaksi. Hinnat ovat toinen asia.

”Havutukista on maksettu päätehakkuilla 55–58 euroa kuutiolta, mikä on ihan hyvin. Kuitupuusta osa ostajista on tarjonnut hyvää yhteishintaa pikkutukin kanssa.”