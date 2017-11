Lampaanrasvalla hirvituhot kuriin? "Meillä Lukessa on tehty siitä ihan laajamittaiset kokeet"

Taimikoiden omistajien yleisenä päänvaivana on se, mikä pitäisi hirvet takuuvarmasti loitolla puuntaimien kimpusta. Jotkut luottavat mekaaniseen suojaukseen, toiset vetävät muovinauhoja taimikon ympärille ja erilaisia hajukarkottimia on myös kehitelty.

Ruiskutettavan Trico-lampaanrasvakarkotteen tehoa on tutkittu Luonnonvarakeskuksessa.

Onko Trico varmin suoja hirvituhoja vastaan, erikoistutkija Juho Matala?

"Siinä mielessä kyllä, että se on ainoa markkinoilla oleva ja siihen tarkoitukseen kehitetty tuote. Meillä Lukessa on tehty siitä ihan laajamittaiset kokeet ja se on osoittautunut toimivaksi."

Metsänomistajat voivat tilata karkotetta alennettuun hintaan Riistakeskuksesta tai riistanhoitoyhdistyksiltä. Myös joidenkin metsänhoitoyhdistysten kautta sitä on saatavissa. Hintaa on tuettu hirvenmetsästäjien pyyntilupamaksuista.

Esimerkiksi metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen kautta ostettuna kymmenen litran pönttö maksaa 50 euroa (ilman arvonlisäveroa), ja lisäksi hintaan tulee kymmenen euron rahtimaksu. Tuotteen normaali kauppahinta voi olla yli 150 euroa.

Aine tehoaa talven yli. Tälle vuodelle levittäminen alkaa kuitenkin olla liian myöhäistä, Matala toteaa.

"Taimen pitäisi pysyä vuorokauden verran levityksen jälkeen kuivana, ja marraskuussa kelit ovat jo aika kosteita. Vaikka se on toimiva aine, menetelmä on työläs ja kustannuksia kertyy. Jos aloittaa silloin, kun vahinkoja alkaa ilmestyä, ja levittää siihen asti, että taimet ovat kasvaneet hirviriskin ohi, Etelä-Suomessa aikaa menee viisi vuotta ja pohjoisessa vielä enemmän."

"Ei ole realistista ajatella, että sitä käytettäisiin koskaan kovin laajalla alueella. Käyttöala on luokkaa 3 000 hehtaaria vuodessa."