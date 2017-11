UPM lupaa koulutusta hakkuusekaannusten välttämiseksi: "Tieto ei ole tavoittanut kaikkia asianosaisia"

UPM on joutunut viime päivinä myrskyn silmään kahden erillisen tapauksen takia. Ensin UPM hakkasi luontojärjestöjen mukaan Ruokolahdella kuukkelimetsän. Tuorein tapaus nousi julkisuuteen tänään torstaina, kun UPM:n kerrottiin hakanneen ennen kuin yhtiön hakema hakkuulupa oli astunut voimaan.

UPM:n puunhankinnan sidosryhmäjohtaja Sami Oksa korostaa Maaseudun Tulevaisuudelle, että tapaukset ovat toisistaan täysin erillisiä. Mikkelissä yhtiöllä kävi Oksan mukaan inhimillinen erehdys, kun Ruokolahdella taas on yhtiön mukaan toimittu lain ja metsäsertifioinnin mukaisesti.

Tiedossa olevilla kuukkelireviireillä UPM on Oksan mukaan varmistanut, ettei avohakkuualueen pinta-ala nouse liian suureksi. Sopivan alueen määrittelyn pohjana on Metso-hankkeessa tehty kuukkeliohje. Asia on varmistettu Oksan mukaan niin, että hakkuita on jaettu eri vuosille ja useammalle alueelle.

"Hakkuita on lohkotettu eri vuosille niin, että viereinen metsä on ehtinyt kasvaa kuukkelille soveltuvaksi elinympäristöksi", hän sanoo.

Kuukkelialueen kohdalla Oksa ei näe syytä korvausvelvollisuuteen, koska metsäalue on UPM:n omistuksessa. Mikkelin tapauksen mahdollisiin korvaaviin toimenpiteisiin hän ei halua tässä vaiheessa ottaa kantaa.

Sidosryhmäsuhdejohtaja korostaa, että Mikkelin tapauksessa on parhaillaan käynnissä viranomaistutkinta. Tapauksesta on saatu Oksan mukaan väärä käsitys sikäli, että UPM on toiminut yksityisen metsänomistajan metsätilalla, eikä naapurin tontilla.

UPM:n tulee Oksan mukaan pystyä jatkossa varmistamaan, ettei vastaavanlaisia tapauksia satu tulevaisuudessa uudestaan. Tässä vaiheessa yhtiö pyrkiikin selvittämään, miksi näin on päässyt käymään.

Oksa lupaa, että esimerkiksi koulutuksen avulla varmistetaan, että kaikilla UPM:n työntekijöillä on osaaminen riittävällä tasolla. Erityisesti nyt pohditaan sitä, miten tieto saadaan kulkemaan komentoketjun loppuun saakka.

"Meidän näkemyksemme on, että tieto siitä, mihin asti hakkuita voi tehdä, ei ole tavoittanut kaikkia asianosaisia", Oksa kuvaa Mikkelin hakkuiden tapahtumia.

