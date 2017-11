Heikki Vuorela on raportoinut MTK-valtuuskunnista 40 vuoden ajan: "Rankkoja päiviä – paljon puheita ja kaikki on saatava nopeasti lehteen"

Maaseudun Tulevaisuuden toimittaja Heikki Vuorela on ainakin kahdella tavalla MTK:n valtuuskunnan kokousten ennätysmies.

Hän on eniten kokouksista raportoinut ja useimmin kokouk­sesta ulos heitetty henkilö.

”Ensimmäisen kerran olin paikalla vuonna 1977 kesätoimittajana. Kokouksia on noin 70, mutta en ole laskenut tarkkaan. Kallion Seppo on varmaan ollut useammassa kuin minä”, Vuorela sanoo.

Nykyisin valtuuskunnalla on kaksi kokousta vuodessa, aiemmin oli useampia vuodessa.

Ulosheitot liittyvät siihen, että kokouksen talousasioiden osio ei ole lehdistölle julkinen.

”1990-luvulla alettiin noudattaa sitä, että koko media käskettiin ulos salista. Varmaan 50 kertaa tulee täyteen. Median kiinnostus kokouksia kohtaan on vähentynyt. Joskus oli puolen tusinaa toimittajaa.”

Nyt Vuorela teki viimeiset uutiset valtuuskunnasta. Hän jää eläkkeelle ensi maaliskuun lopulla.

”Huhtikuun ensimmäisenä päivänä kello on soimassa aikaisin. Sitten suljen sen ja sanon: Aprillia.”

Vuorelalla on takana kaksi vuotta osa-aikaeläkettä, maaliskuuhun mennessä ikää ehtii kertyä 65 vuotta.

”Valtuuskunnan kokoukset ovat toimittajalle rankkoja päiviä. Paljon puheita ja kaikki pitää saada nopeasti lehteen. Täällä tuodaan esille hyvinkin konkreettisia viestejä maakunnista.”

Kokouksissa on aina puhuttu tilojen taloudesta ja viljelijöiden jaksamisesta.

”Esa Härmälän aikana oli puheenjohtaja ja valtuuskunta napit vastakkain.”

Vuorelan viimeisessä kokouksessa sattui vielä jotain uutta. Koko Hanasaaresta meni sähköt. Kokous jatkui pimeässä.

”Huomaa, että on maalaisia talossa, kun ei kukaan hätkähtänyt”, salista huikattiin.

”Osa rupesi miettimään aggre­gaatin käynnistämistä”, valtuuskunnan puheenjohtaja Tommi Lunttila kuittasi.

Kokemusta valtuuskunnasta on myös MT:n kuvaaja Markku Vuorikarilla.

”Ensimmäisen kerran olin vuonna 1983. Mutta kertoja on ollut vain noin 25.”

”Herrojen kuvia on paljon, otan mieluummin kuvia maakuntien ihmisistä. Se on arvokasta, sillä heillä on juttuja oikeasta elämästä.”