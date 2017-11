Pakkausmateriaalien hygieniavaatimukset luovat puhtaalle taivekartongille markkinaa – katso robottivideo

Simpeleen kartonkitehtaalla vieraiden on pysyttävä omalla reviirillään. Tehtaan hygieniasäännöt ovat tiukat, koska siellä valmistetaan elintarvike­pakkauksissa käytettävää taivekartonkia.

Metsä Boardin tehdas työllistää tällä hetkellä 260 henkilöä. Kartongin vuotuinen valmistuskapasiteetti on 280 000 tonnia.

Kartonkikone on 170 metriä pitkä. Alkupäässä koneessa pyörii lähinnä vettä ja prosentin verran kuitua. Kuidun määrä puristusosassa on noin puolet. Kuiturataa on kaiken kaikkiaan puoli kilometriä. Lopputuotteeseen jää vettä noin kahdeksan prosenttia.

Puolivälissä konetta tehdassalin lämpötila nousee. Koneessa valmistuva kartonki kuivataan 170 asteen lämpötilassa ja loppuvaiheessa kartonki saa päällysteen. Valmis kartonki kerä­tään rullalle.

Suurin jumborulla on halkaisijaltaan 3,7 metriä leveä ja painaa 25 000 kiloa.

Valmiit kartonkirullat odottavat seuraavaa vaihetta. Tehtaan kartongista 70 prosenttia lähtee arkkeina maailmalle valmiiksi leikattuna.

Vuonna 2011 kartonki­koneen päivityksen yhteydessä uusittu arkittamo leikkaa kartongit eri asiakkaiden tilausten mukaisesti halutun kokoisiksi.

Tehtaan loppupäässä oleva pakkauslinja on lähes kokonaan automatisoitu. Robotit huolehtivat, että etiketit ovat paikallaan. Valmis palletti kääritään muoviin ja pakkaamisen jälkeen se lastataan suoraan juna- tai autokuljetukseen.

Taivekartongilla riittää nyt maailmalla kysyntää. Metsä Boardin suurin taivekartonkitehdas sijaitsee Ruotsissa Husumissa. Kotimaisista suurin on Simpeleen tehdas ja muut tehtaat ovat Äänekoskella, Kyro Kyröskoskella ja Tako Tampereella.

Yhtiön kartonkeja käyttävät muun muassa Fazer, Nestlé ja Unilever, jonka omistama Lipton-­tee on pakattu taivekartongista valmistettuun laatikkoon. Takon kartongit puolestaan menevät tupakkateollisuuden tarpeisiin.

Simpeleen tehtaanjohtaja Veli-Pekka Kyllönen sanoo, että ensikuidusta valmistettu taivekartonki on puhdasta, eikä siinä ole tuntemattomia kemikaaleja kuten kierrätyskuidussa.

Taivekartongin etu syntyy sen kolmesta eri kerroksesta: keskimmäisenä valkaistu kemihierre (BCTMP) ja sen molemmin puolin valkaistu kemiallinen sellu.

Metsä Board valmistaa kemihierrettä sekä Joutsenon että Kaskisten tehtaalla. Kemihierre on taivekartongin tärkeä raaka-­aine. Se parantaa kartongin laatua ja tuo lisää jäykkyyttä.

Myyntivaltti on myös keveys. Metsä Boardin mukaan tuotteet ovat jopa kolmanneksen kevyempiä kuin kilpailijoiden kartonkilajit. Raaka-aineen suhteen yhtiö on omavarainen, eikä se myy tuotetta kilpailijoille.

Metsä Board on Euroopan suurin taivekartongin valmistaja. Sen liikevaihto on 1,7 miljardia euroa. Metsä Boardin ja Stora Enson osuus taivekartonkimarkkinasta on noin 55 prosenttia. Ruotsalainen Holmen on hyvä haastaja.

Elintarvikepakkausmarkkina kasvaa muutaman prosentin vuodessa. Kasvuvauhti on maltillinen.

Metsä Boardin kasvu on ylittänyt keskimääräisen markkinakasvun, toimitusjohtaja Mika Joukio kertoo.

”Yhtiön vuosikasvu 2012–2016 on ollut keskimäärin noin 10 prosenttia.”

Koko pakkausmarkkinan arvo on nyt 840 miljardia dollaria. Kartonkipakkausten osuus tästä on noin 260 miljardia. Puolet kartongeista valmistetaan ensikuidusta.

Maailman väkiluvun kasvu sekä kaupungistuminen kasvattavat entisestään erilaisten pakkausmateriaalien kysyntää.

Kaupungeissa kulutustottumukset ovat erilaisia. Varsinkin sinkkutalouksissa käytetään enemmän kartonkia suhteessa muihin kotitalouksiin.

Joukion mukaan vuoteen 2020 mennessä markkina kasvaa yli 300 miljardiin euroon.

Paperinkulutuksen väheneminen heijastuu myös kartonkimarkkinoihin. Kun keräyspaperin määrä laskee, tarvitaan ensikuitua entistä enemmän.

Elintarvikepakkausten terveys- ja turvallisuusnäkökulmat vaikuttavat myös markkinaan.

Monet elintarvikevalmistajat ovat jo pitkään ottaneet nämä huomioon. Huolena on, että kierrätyskartonkien haitalliset mineraaliöljyt siirtyvät elintarvikkeisiin.

”Ensikuitukartongilla ei ole tätä huolta.”

Edelleen on pakkauksia, jossa ruoka on pakattu vielä erikseen pussiin pahvikosketuksen välttämiseksi. Markkinapotentiaali on merkittävä: Yhdysvalloissa ei ole esimerkiksi yhtään taivekartongin valmistajaa.

Valtiotasoisia päätöksiä on myös tehty. Esimerkiksi Kiina ja Sveitsi ovat kieltäneet kierrätyskuidun käytön pakkausmateriaaleissa suorassa elintarvikekontakteissa. Saksassa päätöstä on valmistelu vuosikausia.