Tässäkö ratkaisu sukupuoltaan vaihtavien kalojen ongelmaan? – Puusta kehitettävä lanka sieppaa jäteveden hormonit talteen

Puupohjaisia tuotteita on tutkittu VTT:llä vuosikausia, jo kauan ennen kuin kukaan edes puhui metsäbiotuotteista julkisuudessa.

”Tutkimuksen teollisuuteen tuominen kestää yleensä 10–20 vuotta”, VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin sanoo.

Vähitellen tutkimus- ja kehitystyö on alkanut kantaa hedelmää, ja yhä enemmän puupohjaisia tuotteita on saatu tuotantoon. Selluloosapohjaisista tekstiilikuiduista tai nanoselluloosakalvosta on kuullut jo moni, ja tanskalainen Carlsberg on alkanut pakata olutta paperipulloihin.

Uusinta uutta on hormoneita sieppaava lanka. VTT:n omassa hankkeessa Hannes Orelma yhdisti uuden huokoisen kuitulangan ja kaapparisokerin.

Syntyi hormonia sieppaava lanka, joka sopisi käyttöön esimerkiksi vedenpuhdistuslaitoksilla.

Nyt naisten syömien ehkäisypillereiden sisältämät keltarauhashormonit pääsevät estotta vesistöihin. Siellä ne vaikuttavat uroskaloihin, joiden on havaittu joskus vaihtavan sukupuoltaan naaraiksi.

Jotta kalakannat saataisiin turvattua, keltarauhashormonijäämät tulisi saada puhdistamoille päätyvästä vedestä talteen. Se voisi onnistua kehitteillä olevan langan avulla.