Alkoholiyhtiö Altia omistaa 800 hehtaaria metsää

Harva taitaa tietää, että valtion pörssiin valmistelema alkoholiyhtiö Altia omistaa myös metsää. Puusta ei kuitenkaan valmisteta tikkuviinaa.

Rajamäen tuotantolaitosten lähialueilla sijaitsevien metsien tehtävänä on suojata maaperää. Tehdas on vuodesta 1888 käyttänyt juomatuotannossaan pohjavettä sellaisenaan. Jopa mineraaleja on sopivasti, ja se on harvinaista maailmassa.

Rajamäen tehdas on oikeastaan laimentamo, sekoittamo ja pullottamo, sillä vahva perusaine, 96-prosenttiseksi tislattu viljaviina tulee Koskenkorvan tehtaalta Ilmajoelta. Rajamäellä siihen lisätään vettä ja mauksi mustikkaa, lakkaa tai vaikka salmiakkia. Lisäksi tehdas valmistaa ja pakkaa glögejä, liköörejä ja viinejä.

Letkuöljyn aromi ei ainakaan toistaiseksi kuulu makuvalikoimaan. Siksi metsiä hoitavalla metsätalousteknikolla Jan-Erik Oldenburgilla työntekijöineen on selvät sävelet vahinko­tilanteisiin.

”Jos öljyä vuotaisi maahan, sitä ei peitetä havuilla, vaan pilaantunut maa kaivetaan ylös ja viedään pois. Työkoneista vaihdetaan hydrauliikkaletkut jo rispaantumisvaiheessa eli ennen kuin ne menevät poikki”, Oldenburg kertoo. Moton kyydissä on myös imeytys­mattoja.

Biodieseliä tai -öljyjä ei työkoneissa käytetä heikon saatavuuden ja lisäaineiden vaarallisuuden vuoksi.

Altialla on Rajamäellä 1 100 hehtaaria maata, josta noin 800 hehtaaria metsää. Loppu on peltoa ja tehdasaluetta. Puut päätyvät UPM:n laitoksiin.

Pohjavesialueiden metsiä hoidetaan samaan tapaan kuin muitakin talousmetsiä, mhy:n suunnitelman mukaan. Tosin puronvarsien suojakaistat ovat tavallista leveämmät, maisema­hakkuita tehdään enemmän ja avohakkuita vältetään asutuksen lähellä. Myös mukura­runkoiset männyt ja ekopökkelökoivut säästetään.

Metsissä on ulkoilu- ja latuverkostoja, ja siellä saa sienestää ja metsästää.

Mari ja Jukka Kivi ovat vuokranneet Altialta Solttilan Majan eli puutalon, jossa voi viettää perhejuhlia ja peijaisia. Pariskunta viljelee parin kilometrin päässä maata ja saa tienestejä paitsi pitopalvelusta myös fasaanijahdeista. Perinne elää, sillä Altialla oli vielä 1980-luvulla omat fasaani- ja teeritarhat.

Majan edessä on aidattuna Altian tärkeä pohjavesilähde ja pumppaamo.

Kivenheiton päässä sijaitsee herrojen klubi, korkealla rinteessä sijaitseva funkkistyylinen talo. Sen terassilla on takavuosina varmaankin nautittu Kekkosesta lähtien ainakin ”normaalien ruokajuomien” verran oman tehtaan tuotteita, ihasteltu auringonlaskua ja polskittu uima-altaassa.

Alla aukeaa mahtava metsämaisema, ja horisontissa siintää 160 hehtaarin Kurkisuo. Siitä käytiin kiintoisa valtion sisäinen kiista, kun Vapo halusi ostaa suon, mutta pohjaveden pilaantumista pelännyt Altia ei myynyt. Suo suojeltiin.

Puistometsäpalvelu Oldenburgilla on työssä kymmenkunta tekijää: metsureita ja kuljettajia, kaksi motoa ja ajokonetta sekä oma tukkirekka. Kaupunki­alueilla yritys kaataa yksityisten tonttipuita, siistii valtion ja seurakuntien tiluksia ja raivaa rakennusliikkeille.

”Tehtiin tosi iso ja ruma aukko Vehkalaan, jonne tulee uusi asuinalue.” Kymmenen hehtaarin aukko syntyi lentokentälle vievän kehäradan varteen.

Altiallakin on tehty monenlaista. Yksi metsäkuvio on tehtaan pihapiirissä, ”viinamäki” eli pieni kumpare, josta pistää ulos monta piippua.

”Mäen sisällä on alkoholia, ja miestemme piti mitata kaasumittareilla, ettei höyryä tule liikaa ja sahojen kipinät sytytä tulipaloa”, Oldenburg kertoo.

Nyt ollaan kuitenkin 16 hehtaarin palstalla, jossa puita kaatavat ja kuljettavat isolla harvesterilla ja ajokoneella metsä­konekuljettajat Jani Sinivuori ja Jussi Heikkilä. Heikkilä on ollut hommissa seitsemisen vuotta oltuaan sitä ennen päätoiminen maanviljelijä.

”Tämä on mukavan vaihtelevaa työtä, kun ei olla viikko­kaupalla vain yhdellä 50 hehtaarin aukolla”, Heikkilä tuumii.

Hän viljelee edelleen Nurmijärven Palojoella rapsia, vehnää ja ohraa, mutta ei tietääkseen Altialle.

Oldenburg on itse kotoisin Keravalta ja taustaltaan metsuri ja metsäkoneteknikko.

”1980-luvulla tämä oli muoti­ala, mutta nyt on menty aallonpohjaan. Metsureita painostetaan yrittäjiksi, mutta pitää olla tosi kova kutsumus, jos siihen ryhtyy alle 30 euron tunti­palkalla kaikkine kuluineen.”

Metsä kuitenkin kiinnostaa, ja Oldenburgilla on käynyt vieraita koululaisista Miss Suomeen. Omaakin metsää on, samoin Heikkilällä. Kumpikin pitää sitä hyvänä sijoituskohteena.