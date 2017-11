Slushista ponnistanut Paptic siirtyy teolliseen tuotantoon – raaka-aineena suomalaista havupuukuitua

Paptic valmistaa täysin uusiutuvista raaka-aineista tuotetta, jolla voidaan korvata muovia, paperia ja kangasta.

Tämä vuosi on ensimmäinen, kun vuonna 2015 perustettu yhtiö ei enää ole Slushissa. Tuotekehitys on edennyt rivakasti eikä teollisen mittaluokan yhteistyökumppaneita juuri start up -tapahtumassa tapaa.

”Olemme suunnitelleet koko vuoden paperikoneinvestointia, ja esisopimusten pitäisi olla valmiina tämän vuoden loppuun mennessä”, toimitusjohtaja Tuomas Mustonen kertoo.

Tuotteessa käytetään suomalaista havupuukuitua ja muita biopohjaisia raaka-aineita. Tuotteet voi kierrättää paperinkierrätyksen mukana ja se kestää kosteutta paperia paremmin.

Mustosen mukaan Papticista saa myös täysin vedenpitävän, mutta silloin sitä ei voi enää kierrättää paperinkierrätyksessä.

”Viimeisin edistysaskeleemme on saamamme lausunto, joka todistaa Papticin soveltuvan elintarvikepakkauksiin. Se auttaa meitä saamaan tuotteen todella suurille markkinoille”, Mustonen kertoo.

”Muita mahdollisia asiakkaita ovat kosmetiikkayritykset, ekologiset vaatebrändit ja esimerkiksi retkeilyvarustefirmat.”

Täysin uutta materiaalia on vaikea määritellä ja siksi vaikea myydä. Siksi Paptic on päätynyt luokittelemaan itsensä erikoispaperiksi, vaikka ominaisuuksiltaan se muistuttaa yhtälailla muovia ja tekstiileitä.

”Tällä hetkellä Paptic on kilpailukykyinen materiaali esimerkiksi kestokassin valmistukseen”, Mustonen kertoo.

”Se on myös paljon ekologisempi kuin vesisyöppö puuvilla.”

Paperikoneen sijainti on vielä salaisuus, mutta Mustosen mukaan Paptic on vankasti sitoutunut suomalaisen metsäteollisuuden kehittämiseen.

”Rakennamme suomalaisesta osaamisesta ponnistavaa verkostoa ja haluamme, että myös valmistavan teollisuuden työpaikkoja syntyy Suomeen.”

Slush-tapahtuma järjestetään Helsingissä 30.11–1.12.