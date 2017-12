Lulucf neuvottelut tiivistyvät: Viro on antamassa Suomelle periksi

MT:n viimeisempien tietojen mukaan neuvosto ja komissio ovat olleet valmiita ottamaan askeleen EU-parlamentin suuntaan metsien käytön lulucf-neuvotteluissa. Tällöin Suomi saisi käyttää metsiään ilman huolta päästötaakasta, eivätkä historialliset vertailuvuodet olisi ongelma puun käytön lisäämiselle.

Metsien käytön lulucf-nuvottelut ovat olleet pattitilanteessa, sillä neuvoston puheenjohtaja Viro on harannut hanakasti Suomen tavoitteita vastaan. Suomen neuvottelijoiden mukaan Viro on ollut hankala taipumaan, koska Suomelle on annettu jo erityiskohtelua.

MT:n tietojen mukaan viimeisimmät neuvottelukäänteet koskevat hiilinielujen vertailuvuosia. Viro aikoo luovuttaa viikonloppuna Suomelle kompromissiesityksen, joka lähentelee EU-parlamentin esitystä.

Euroopan parlamentti äänesti syyskuussa, että jäsenmaat voisivat lisätä hakkuitaan, kunhan metsät pysyvät hiilinieluna. Suomelle tämä olisi lottovoitto, sillä se on pelännyt hakkuiden kasvun aiheuttavan laskennallisia päästöjä.

Trilogineuvottelut EU-parlamentin, neuvoston ja komission kanssa ovat tiivistyneet pariin Suomen kannalta olennaiseen kysymykseen. Ensimmäinen on se, saako Suomi käyttöönsä enemmän hiilinielukompensaatiota, jolloin se voisi hakata metsiään enemmän. Toinen koskee vertailuvuosia, johon metsien hiilinielua ilmastolaskelmissa verrataan.

Neuvosto on kertonut aiemmin, ettei se halua joustaa vaivalla rakentamasta laskentasäännöstään, jossa kukin jäsenmaa saa käyttää ennalta määrätyn määrän hiilinielujaan tulevalla vuosikymmenellä. Suomi on vastustanut Viron laskentamallia, sillä Suomelle "hiilinielulupia" on annettu esimerkiksi Viroa ja Itävaltaa vähemmän.

Neuvoston laskelmat haittaavat Suomen tulevien vuosien suunnitelmia nostaa hakkuita yli 80 miljoonaan kuutiometriin vuodessa.

