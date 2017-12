Euroopan suurin sahaaja uskoo puurakentamisen vetovoimaan: "Parhaat osat jalostetaan Japanin markkinoille"

Ajat ovat muuttuneet Stora Ensossa. Ennen yhtiö miellettiin ennen kaikkea paperifirmaksi. Kun yhtiön edustajat nyt esittelevät liiketoiminta-alueita, paperi on pudonnut listalla viimeiseksi hännänhuipuksi. Sitä ennen tulevat kartonki, pakkauk­set, biomateriaalit eli sellu, ja puutuotteet.

”Kymmenen vuotta sitten 70 prosenttia Stora Enson liikevaihdosta tuli papereista. Nyt niiden osuus enää on 30 prosenttia. Muutos on ollut iso”, sanoo Stora Enson viestintäjohtaja Satu Härkönen.

Uudessa Stora Ensossa tukin jatkojalostus otetaan tosissaan. Yhtiö on 21 tehtaallaan ja 5,4 miljoonaan kuution sahauskapasiteetillaan Euroopan suurin sahatavaran tuottaja.

Yhtiön Itävallan tehtailla sahatavaran jatkojalostus on viritetty huippuunsa. Ybbsin saha tuottaa 550 000 kuutiota sahatavaraa vuodessa. Siitä 430 000 kuutiota, lähes 80 prosenttia, jatkojalostetaan erilaisiksi puutuotteiksi.

Ybbs on käytännössä kuusisaha – männyn osuus on vain seitsemän prosenttia tuotannosta.

Investoinnit jatkojalostukseen alkoivat Ybbsissä jo edellisen omistajan, perheyhtiö Schweighoferin, aikana, kertoo sahan johtaja Erich Faffelberger. Japanin markkinoille alettiin tehdä puun parhaista osista liimattuja palkkeja, joita siellä käytetään talojen rakentamiseen.

Puu on Japanissa suosittu rakennusmateriaali, koska se on todettu käyttökelpoiseksi maanjäristyksille alttiilla alueella.

”Sen vuoksi tehtaalle on pitänyt rakentaa kuivauskapasiteettia”, Faffelberger sanoo.

Stora Enso osti Schweighoferin sahat vuonna 1999, ja sen jälkeen jalostusta on lisätty edelleen.

”Meillä tuotannossa on se idea, että parhaat osat jalostetaan Japanin markkinoille. Sivulaudat sormijatketaan ja jalostetaan ristiinliimatuiksi massiivipuuelementeiksi (clt). Vajaasärmä ei siihen käy, se menee pakkausteollisuuteen”, Faffelberger selittää.

Stora Enso on Suomessa sahojen sivutuotteena syntyvän hakkeen ostaja. Yhtiöllä on kuitenkin kokemusta myös neuvottelupöydän toiselta puolelta: Itävallan sahojen hake myydään paikalliselle paperi- ja kartonkiteollisuudelle. Omat tehtaat sijaitsevat liian kaukana.

Ybbsissä on tehty puukerrostalojen rakentamisessa tarvittavia clt-elementtejä vuodesta 2011 lähtien. Stora Enson Ybbsin ja etelämpänä sijaitsevan Bad St. Leonhardin tehtaiden yhteenlaskettu clt:n tuotantokapasiteetti on 160 000 kuutiota vuodessa.

Määrä on melkoinen verrattuna suomalaisiin clt-tehtaisiin. Pisimpään Suomessa toimineen Cross Lam Kuhmon vuosituotannoksi on ilmoitettu alle 10 000 kuutiota, Alajärvellä toimivan Hoiskon tehtaan kapasiteetti on 30 000–40 000 kuutiota.

”Keski-Euroopassa sahatavaran kaikki laatu ei ole niin korkeaa kuin Suomessa. Sen vuoksi clt sopii hyvin tämän sahan tuotantoon”, Faffelberger sanoo.

Stora Enso tekee clt:tä toistaiseksi vain Itävallan tehtaillaan. Isoin markkina-alue on juuri Itävallassa, johon myydään yli kolmannes tuotannosta.

Toiseksi tärkeimpiä asiakkaita ovat saksalaiset. Itävallassa moderni puurakentaminen on suositumpaa kuin esimerkiksi Suomessa.

Myös Saksassa muun muassa turvapaikanhakijoille tarvittavia pika-asuntoja on ryhdytty rakentamaan puusta.

Stora Enson Pohjoismaiden ensimmäinen clt-tehdas rakennetaan ruotsalaisen Gruvönin sahan yhteyteen. Laitoksen on määrä valmistua vuoden 2019 alkupuolella.

Toistaiseksi esimerkiksi Norjan markkinoille toimitetaan clt:tä Itävallasta. Jatkossa Gruvönistä myydään tavaraa Pohjoismaihin.

Suomessa yhtiöllä ei ole clt-tuotantoa. Sen sijaan Varkauden tehtaalla ajetaan ylös uutta lvl-linjaa, joka tuottaa viiluista liimattuja massiivipuuelementtejä.