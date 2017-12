Metsä Group luottaa lvl:ään: "Se on sekä kevyempää että lujempaa kuin clt"

Rakennusalan piristyminen näkyy metsäalan yritysten investoinneissa. Sekä viilupuulle että vanerille riittää kysyntää Metsä Groupin investointiohjelman perusteella.

Yhtiö käynnisti elokuussa Lohjan Kerto lvl -tehtaalla uuden tuotantolinjan, ja syyskuussa se ilmoitti suunnittelevansa uutta Kerto lvl -linjaa Punkaharjulle. Kerto on Metsä Groupin oma tuotemerkki.

Maanantaina Savonlinnan kaupunki ja Metsä Group solmivat aiesopimuksen Punkaharjun investoinnista. Savonlinnan kaupungin lopulliset päätökset tekee kaupunginvaltuusto.

"Lopullinen päätös 52 miljoonan euron investoinnista tehdään vuoden loppuun mennessä. Keskustelut jatkuvat vielä laitetoimittajien ja muiden osapuolten kanssa", valottaa Metsä Woodin toimialajohtaja Esa Kaikkonen.

Vanerin tuotannossa yhtiö on investoinut sekä Äänekosken koivuviilun tuotantoon että Viron Pärnun uuteen vaneritehtaaseen, joka käyttää raaka-aineenaan Äänekoskella tuotettuja viiluja.

Toteutuessaan Punkaharjun tehtaan uusi lvl-linja nostaisi tuotantokapasiteettia 65 000 kuutiolla. Lohjan Kerto lvl -tehtaan kapasiteetti nousi uuden linjan valmistuessa 20 000 kuutiota sen ollessa nyt yhteensä 120 000 kuutiota.

"Erityisesti elementtivalmistajien käyttämän viilupuun kysyntä on selkeässä kasvussa. Se on noussut vuodessa yli 10 prosenttia", sanoo Kaikkonen.

Metsä Group avasi investointisuunnitelmiaan maanantaina Lohjan Kerto lvl -tehtaallaan järjestetyssä mediavierailussa.

Vaikka Keski-Euroopassa vannotaan vahvasti clt-levyjen nimeen, on Metsä Groupin tulevaisuuden katse lvl:ssä.

"Puurakentamisen kasvaessa on hyvä olla useita eri tuotevaihtoehtoja. Lvl on tehokkaampi ratkaisu kuin clt, koska se on sekä kevyempi että lujempi rakennusmateriaali", Kaikkonen kertoo.

Viilupuuta valmistettaessa puun tiheys ja mekaaniset viat, kuten oksat, huomioidaan jo alkuvaiheessa, minkä perusteella viilut jaetaan Lohjan tehtaalla yli kymmeneen eri laatuluokkaan.

Lohjan Kerto-tehtaan johtaja Jouni Laakso korostaa jatkuvan tuotekehityksen tärkeyttä samalla, kun hän esittelee ensimmäistä kertaa uudella tuotantolinjalla koeajossa olevaa hybridituotetta tehdaskierroksen aikana.

"Lisäsimme havupuuviiluista tehtyyn Kerto lvl -tuotteeseen koivuviilut päällimmäisiksi molemmille puolille, mistä tulee nimi hybridituote. Näin koivun lujuus kasvattaa koko viilupuun lujuutta", Laakso selittää.

Lopputuote käsitellään ennen pakkaamista kaikilta sivuilta kosteussuoja-aineella. Laakson mukaan pelkkä ylä- ja alapuolen käsittely ei riitä, vaan myös levyn sivut ja päät tulee aina käsitellä.

"Tuotekehityksen, tuotantoprosessin ja käytännön yhdistäminen on erittäin tärkeää", Laakso muistuttaa.

Metsä Groupin asiantuntijat pitävät viilupuun kotimaista tuotantoa myös metsänomistajan etuna.

"Jos tukki on ollut liian järeä sahattavaksi, on se aikanaan yleensä päätynyt selluksi kuitupuun hinnalla. Nyt järeälle tukille on järkevämpi loppukäyttökohde, ja metsänomistajalle maksetaan siitä tukkipuun hintaa kuidun sijaan", kertoo puunhankinnan ja metsäpalveluiden kehitysjohtaja Olli Laitinen Metsä Groupista.

Hänen mukaansa etenkin Keski-Suomessa on historiassa ollut ongelmia järeiden kuusien kanssa.

Laakson mukaan Lohjalla käytettävän puun keskijäreys on todella suuri, ja tukkeja sorvataan aina 75 senttimetrin läpimittaan asti.

"Kilpailuetumme on järeä, luja ja mittatarkka puutuote. Mikään ei ole parempaa viilupuun raaka-ainetta kuin eteläsuomalainen kuusi."