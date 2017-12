Puu liikkuu nyt ennätystahtiin – ostajat juoksevat kelirikkoleimikoiden perässä

Metsä 06:00 Jarmo Palokallio

Puukauppa on käynyt tänä vuonna ennätystahdilla. Myös puunkorjuun vauhti on ollut kova, vaikka märkä syksy on pitkittänyt kelirikkoa suurimmassa osassa maata.