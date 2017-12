T&T: Tutkijat eivät suoraan tyrmää polttoaineyhtiön suunnitelmia Saharan metsittämisestä

Saharan metsittäminen on teknisesti mahdollista, tiivistää Tekniikka&Talous-lehti haastattelemiensa tutkijoiden mielipiteet ST1-polttoaineyhtiön suunnitelmista metsittää Saharaa.

”Metsitys kannattaa aina, jos se onnistuu”, sanoo T&T:n haastattelema ilmakehätieteiden professori Markku Kulmala Helsingin yliopistosta.

Metsityksen tarkoituksena on varastoida puiden avulla hiiltä. Jotta puiden istuttamisella olisi todella maapallon kannalta merkitystä, alueen on oltava valtava. Sahara on noin 27 kertaa Suomen kokoinen.

Metsitysprojektin päällikkö Heidi Laurila vakuuttaa lehdelle, että metsityssuunnitelmat viedään maaliin.

Aivan pyyteettömästi ST1 ei ole liikkeellä. Yhtiön laskelmien mukaan metsien istuttaminen voisi olla EU:n biopolttoaineen sekoitusvelvoitetta kilpailukykyisempi kuin muut päästöjenvähennyskeinot.

