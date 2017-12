Ympäristökeskus: Suojelua on lisättävä Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä – "Kansainvälisesti merkittäviä luontoalueita"

Suomen, Ruotsin ja Venäjän pohjoisten alueiden metsiä on kartoitettu asiantuntijoiden yhteistyönä. Ympäristökeskuksen mukaan alueen arvokkaista metsistä on suojelematta vielä huomattava osa.

Ympäristökeskuksen mukaan pohjoisessa Ruotsissa ja Suomessa sekä Luoteis-Venäjällä on jäljellä kansainvälisesti merkittäviä luontoalueita. Tulosten pohjalta asiantuntijat ovat laatineet suositukset jäljellä olevien luonnonsuojelullisesti arvokkaiden metsien turvaamiseksi, suojelualueiden määrän lisäämiseksi ja arvokkaiden alueiden välisen kytkeytyneisyyden vahvistamiseksi.

Hankkeen tarkastelualueen metsistä on suojeltu 12 prosenttia vuoteen 2015 mennessä. Suojelumäärät vaihtelevat paljon ja mukana on monenlaisia metsätyyppejä kuten havumetsiä, sekametsiä ja tunturikoivikoita.

"Hankkeessa paikannetuista luonnonsuojelullisesti arvokkaista metsistä on vielä suojelematta merkittävä osa. Niiden turvaamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota", toteaa projektipäällikkö Bo Storrank.

Hankkeen aikana on perustettu monia suojelualueita ja on tehty työtä uusien alueiden suojelemiseksi. Kansainvälinen tavoite suojella 17 prosenttia maa-alueista vuoteen 2020 mennessä on saavutettu vain osittain Barentsin alueella.

"Luonnonsuojelua pitäisi edistää kaikilla tasoilla paikallis- ja aluetasolta yli rajojen ulottuvaan suojeluun. Arvokkaiden alueiden luontoarvojen turvaaminen edellyttää eri tahojen välistä yhteistyötä. Metsien käytön ja luonnon suojelun välille on löydettävä kompromisseja, jotta metsälajistoa voidaan turvata myös suojelualueiden ulkopuolella," toteaa hankkeeseen osallistunut WWF Arkangelin edustaja Denis Dobrynin.

Linkki julkaisuun.