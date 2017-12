Jere Wennström myy käytettyjä metsäkoneita eri puolille maailmaa: "Tärkeintä on luotettava ja jämäkkä toiminta"

Keski-Pohjanmaalla sijaitsevan Toholammin Sykäräisessä toimiva Wennström Machinery Oy jyrisee eteenpäin myötä­tuulessa. Yrityksen toiminnasta suurimman osan muodostava käytettyjen ajokoneiden ja harvestereiden myynti on mukavassa kasvussa.

”Myimme viime vuonna reilut kolmekymmentä konetta eri maihin. Liikevaihdollisesti euroja liikkui 5,5, miljoonan edestä”, listaa toimitusjohtaja Jere Wennström.

Tulevaisuuteen Wennström katsoo luottavaisesti. Näkymät ovat valoisat.

”Kysyntää riittää, mikä kertoo suhdanteiden olevan nousussa. On myös selvää, että laman taituttua kiihtyy rakentaminen. Tähän taas tarvitaan puuta ja sitä kautta koneita.”

Ennen nykypäivään tuloa on tapahtunut paljon, sillä Wennström Machineryn juuret juontavat 1960-luvulle. Silloin nykyisen toimitusjohtajan pappa alkoi harjoittaa kaivinkone­urakointia maatalouden ohella. Nykyisen nimensä ja toimintamuotonsa yritys sai vuonna 1998.

”Alussa painopiste oli metsä­koneurakoinnissa ja maan­rakennuksessa. Vuonna 2005 saimme eräältä isolta metsäalan yritykseltä tiedustelun voisimmeko hankkia ja toimittaa käytetyn ajokoneen Venäjälle. Tästä konekauppamme lähti käyntiin, ja siitä tuli päätoimialamme 2010-luvulla”, kertoo yritystä kolmannessa polvessa luotsaava Wennström.

Myytävät metsäkoneet keskipohjalaisyritys hankkii Suomesta ja Ruotsista. Apuna on vuosien aikana syntynyt yhteistyöverkosto.

”Tällä alalla ihmiset tuntevat hyvin toisensa, eli saamme paljon yhteydenottoja suoraan koneiden omistajilta. Pyrimme myös tekemään nopeita kauppoja, mikäli koneen myyjä tarvitsee pikaisen ratkaisun”, Wennström sanoo.

Wennström Machinery tarkistaa ja huoltaa kaikki koneet huolellisesti omissa tiloissaan. Tarvittaessa ne myös hiekka­puhalletaan, maalataan ja tarroitetaan.

”Suomalaiset ja ruotsalaiset metsäkoneet ovat pääasiassa hyvin pidettyjä. Se kertoo vankasta ammattitaidosta ja halusta panostaa omaisuuteen.”

”Toisinaan vastaan tulee kuitenkin esimerkiksi ruostunutta ja sotkuista kalustoa, joka laittaa ihmettelemään miksi omaa työpaikkaa kohdellaan niin. Onneksi tällaiset koneet ovat kuitenkin varsin harvinaisia”, Jere Wennström toteaa.

Wennström Machineryn myymät ajokoneet ja harvesterit päätyvät useisiin eri maihin. Esimerkiksi Saksassa yhteistyökumppanina on maan suurin yksityinen metsäkoneiden myyntiyritys Forstmaschinen Zentrum.

”Suhteiden luomisessa on iso merkitys ollut sillä, että olen työskennellyt puualan töissä niin Euroopassa kuin Kanadassakin. On selvää, että meillä on oltava luotettava ja asiansa osaava kumppaniverkosto”, Wennström sanoo.

Yritys on saanut suhteita käyntiin myös uusiin maihin, eräs tuoreimmista on Romania. Sikäläiset ostajat tekivät viime kesänä nopean kaupan.

”He tulivat junalla Kokkolan asemalle ja sieltä Sykäräiseen. He tutkivat hetken reilun 200 000 euron hintaista ajokonetta, ja päättivät kaupoista nopeasti.”

Pisimmän matkan takana oleva kauppamaa on Kanada. Wennström painottaa halvan merirahdin merkitystä meren taakse suuntautuvassa kuljetuksessa.

”Se on ajokoneen osalta reilut 7 000 euroa, eli kustannus on suunnilleen samanlainen kuin vaikkapa Romaniaan lavetilla menneen koneen siirtokulu.”

Kaupantekofilosofiansa Wennström kiteyttää ytimekkäästi.

”Se on hieman kuin pokerinpeluuta. Ilmassa on aina jännitystä, kun kumpikin osapuoli haluaa pitää valtit käsissään.”

”Silti tärkeintä on luotettava ja jämäkkä toiminta. Jos asiakkaat eivät ole tyytyväisiä, ei yritys kulje eteenpäin.”