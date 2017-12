Puukaupassa raju loppukiri

Puukauppa kävi viime viikolla kovilla kierroksilla. Metsänomistajat myivät yli miljoona kuutiometriä puuta. Vastaavaan puunmäärään on päästy tänä vuonna vain kahdella aiemmalla viikolla.

Puukaupan osalta tämä vuosi jää historiaan kaikkien aikojen kovimpana. Aiempi, 44,4 miljoonan kuution ennätys rikkoutui jo toissa viikolla. Viime viikon jälkeen kasassa oli jo 46,3 miljoonaa kuutiota puuta.

Puukauppa on käynyt vauhdilla, vaikka kelirikko on jarruttanut korjuuta eteläisessä Suomessa. Etenkin sahojen puuhuolto on ollut koetuksella ja osa sahoista on seisonut puupulan takia.

Kantohinnat ovat syksyn aikana vahvistuneet.

Viime viikkoon päättyneellä neljän viikon jaksolla kuusitukin koko maan keskihinta lähestyi 60 euroa kuutiolta. Mäntytukista maksettiin lähes 56 euroa ja koivutukista noin 53 euroa kuutiolta.

Mäntykuitupuun kantohinta oli 16, kuusen 16,5 ja koivun 15,6 euroa kuutiolta.

Hankintahinnoista hienoisessa nousussa oli havutukkien lisäksi kuusikuitupuu.