Yle ja AP: Metsäjätti Asia Pulp & Paper vääristelee alkuperätietojaan – puuta hankitaan tuhoamalla sademetsiä

Maailman suurimpiin metsäteollisuusyrityksiin kuuluva Asia Pulp & Paper on vuosikausia väärentänyt tietoja raaka-aineensa alkuperästä, kertoo Yle lainaten uutistoimisto AP:n tekemää ja julkistamaa laajaa tutkimusta.

Asia Pulp & Paperin emoyhtiö on Sinar Mas Group, jonka pääkonttori sijaitsee Jakartassa Indonesiassa.

Indonesian hallitus ja monet asukkaat ovat erittäin huolissaan maan metsäkadosta ja alkuperäisen luonnon muuttumisesta metsäyhtiöiden raaka-aineeksi tai palmuöljyviljelmiksi. Metsäyhtiöitä on syytetty paikallisten asukkaiden pakottamisesta myymään maitaan.

Puhdistaakseen mainettaan Asia Pulp & Paper on ilmoittanut, että se hankkii raaka-aineensa 27 metsätilalta, jotka kaikki ovat itsenäisiä ja erillään yhtiön päätösvallasta.

AP:n selvitysten mukaan maatiloista ainakin 25 on Asia Pulp & Paperin työntekijöiden omistamia ja Asia Pulp & Paper on sitonut niiden toiminnan tiukasti omiin päätöksiinsä erilaisin sopimuksin ja lainoin. Omistukset tosin on piilotettu erilaisten välikäsien kautta vaikeaselkoiseksi vyyhdeksi.

AP on myös havainnut, että kaksi Asia Pulp & Paperin työntekijän omistamaa yhtiötä hakkaa trooppista sademetsää Borneon saarella, vaikka yhtiö lupasi jo vuonna 2013, ettei niin tehdä. Osa aarniometsästä tuotetusta puusta muutetaan pelleteiksi, joiden väitetään olevan ympäristöystävällisesti tuotettua.

Vuonna 2013 Asia Pulp & Paper lupasi myös, ettei se tee metsänmuokkausta ilman paikallisyhteisöjen lupaa. AP on saanut selville, että yhtiö painostaa Jaavan vieressä sijaitsevien Bangka Belitungin saarten 100 000:a asukasta hyväksymään suunnitelman, joka loisi saarille 660 neliökilometriä teollisia istutusmetsiä. Paikallisten kerrotaan vastustavan suunnitelmaa kiivaasti.

Asia Pulp & Paper on joutunut ympäristöjärjestö Greenpeacen kampanjan kohteeksi juuri aggressiivisen maanvaltauksensa takia. Kampanjan seurauksena yhtiö on luvannut muuttaa käytäntöjään.

AP on lähettänyt tietonsa yhtiölle kommentoitaviksi, mutta yhtiö ei ole vastannut.

Asia Pulp & Paper on myös jyrkästi kiistänyt aiheuttavansa kulotuksin savusumua. Yhtiö on muun muassa julkaissut Singaporessa mainoksia, joissa se sanotaan: "Emme polta maatamme".

AP:n mukaan yhtiön vastuu kulotuksista on luultua suurempi.

Yle: AP: Yksi maailman suurimmista paperiyhtiöistä vääristellyt vuosia ympäristötietojaan – seurauksena valtavat luontotuhot