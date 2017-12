Kansainvälinen metsäjätti Mondi ostaa Powerfluten Kuopiosta

Etelä-Afrikasta lähtöisin oleva kansainvälinen metsäjätti Mondi ostaa Powerfluten eli entisen Savon Sellun Kuopiosta. Powerflute valmistaa aallotuskartonkia, flutingia, jota käytetään muun muassa hedelmälaatikoiden raaka-aineena.

Kauppahinta on 365 miljoonaa euroa. Kauppaan sisältyvät tuotantolaitokset Kuopiossa, puunhankintayhtiö Harvestia sekä myyntiyhtiöt Espanjassa ja Italiassa.

Myyjä on Nordic Packaging and Container, jonka taustalla on yhdysvaltalainen pääomasijoittaja Madison Dearborn Partners.

Kauppaan ei sisälly konserniin kuuluva Corenso, joka valmistaa hylsykartonkeja ja hylsyjä.

Powerfluten toimitusjohtaja Juha Koukka on tyytyväinen kauppaan. Hänen mukaansa toiminta jatkuu entisellään.

"Meille hyvä asia on, että saimme teollisen omistajan, joka on valmis kehittämään toimintaa pitkällä tähtäyksellä", Koukka sanoo.

Mondi tekee Puolassa Swiecien tehtaallaan samanlaista aallotuskartonkia kuin Powerflute.

Mondi toimii 30 maassa. Konsernin liikevaihto on 6,7 miljardia euroa ja sen palveluksessa on 25 000 työntekijää. Venäjällä se omistaa Syktyvkarskin kaupungissa selluloosa- ja hienopaperitehtaan. Suomessa Mondi omisti joitakin vuosia entisen Lohjan Paperin, jonka toiminta on jo loppunut.

Powerflute, silloinen Savon Sellu siirtyi Metsäliitto-konsernin pörssiyhtiöltä M-realilta irlantilaisten Smurfitin veljesten johtamalle sijoittajaryhmälle vuonna 2005. Kauppahinta oli tuolloin 20 miljoonaa euroa. Siitä Powerfuten arvo on noussut roimasti, kun nyt hinta kohosi 365 miljoonaan euroon.

Pääomasijoittaja Madison Dearborn Partners hankki Powerfluten omistukseensa marraskuussa 2016.

Powerfluten kannattavuus on erinomainen. Tänä vuonna sen liikevaihto nousee noin 183 miljoonaan euroon ja käyttökate 42 miljoonaa euroon, 23 prosenttiin liikevaihdosta.

Powerfluten tuotantolaitokset sijaitsevat Kuopion Sorsasalossa. Samalle alueelle Sorsasaloon Finnpulp suunnittelee maailman suurinta havupuusellutehdasta.