Pohjois-Savon merkittävin lahjoitusmetsä varttui rehevästä ryteiköstä – "Yksi parhaista, mitä yksityisiltä on saatu"

Suomen satavuotisen itsenäisyyden innoittama Luontolahjani satavuotiaalle -suojelukampanja on päättymäisillään. Sähköisiä yhteydenottoja voi lähettää vielä loppuvuoden aikana kaikkina päivinä elykeskusten vastuuhenkilöille. Heidän yhteystietonsa löytyvät kampanjan verkkosivuilta luontolahjani.fi.

Pohjois-Savon elykeskuksen metsänhoitaja Marko Haavisto kertoo, että sellaiset hankkeet, joista on otettu yhteyttä tämän vuoden puolella, ehtivät vielä kampanjaan mukaan.

Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjan tavoitteena on saada maanomistajat perustamaan yksityisiä luonnonsuojelualueita. Suojelu tapahtuu vapaaehtoisesti ja ilman korvausta. Valtio osallistuu kampanjaan suojelemalla yksityisten osallistujien suojelualueita vastaavan pinta-alan. Suojeltuja alueita oli 29.12. mennessä koko maassa kertynyt 2 064 hehtaaria.

Esimerkiksi Pohjois-Savossa lahjoituksia oli ennen joulua saatu 177 hehtaaria. Niistä yksityisten osallistujien lahjoittamia alueita on 128 hehtaaria.

Yksi lahjoittajista on Anna-Lisa Hallman, joka suojeli 18,4 hehtaarin alueen Kuopiosta.

"Huomattuani uutisointia Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjasta päätin osallistua tähän tärkeään asiaan. Minulle oli heti selvä asia, minkä alueen halusin suojella. Lahjoituksella halusin myös varmistaa, että suojeltava alue säilyy niin sanottuna hiilivarastona", Hallman kertoo.

Hallmanin lahjoittama metsäalue on alun perin kuulunut hänen isälleen, metsäneuvos Hugo Hukkiselle. Metsä oli jo Hukkiselle tärkeä, ja arvostus metsää ja luontoa kohtaan on säilynyt suvussa. Alkujaan suojeltu metsäala oli ollut rehevää ja ryteikkömäistä, mutta ajan myötä puut ovat kasvaneet komeiksi.

"Alueella on paljon vanhojakin puita, ja Hallmanin lahjoitus on yksi parhaista, mitä yksityisiltä lahjoittajilta on kampanjaan saatu. Pohjois-Savossa tämä on luontoarvoiltaan merkittävin yksityishenkilön tekemä lahjoitus", toteaa Pohjois-Savon elykeskuksen Haavisto.