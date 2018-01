Uutuuskirja paljastaa: Metsämaa ei ole juurikaan halvempaa suurina tiloina ostettuna

Metsänhoitaja Hannu Liljeroosin pitämän kauppahintatilaston mukaan se oletus, että metsämaa olisi edullisempaa isoina pinta-aloina ostettuna, ei ainakaan täysin pidä paikkaansa.

Liljeroos kirjoittaa hiljattain julkaistussa Metsäsijoittajan kirjassa, että suurten tilojen kaupoissa näyttäisi olleen lievää paljousalennusta Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Muutoin hintatasoissa ei näytä olevan merkittäviä eroja.

Liljeroos on tilastoinut yli 10 hehtaarin kokoisten tilojen metsätilakauppaa vuodesta 2014 lähtien. Hän on kerännyt seurantaansa tiedot yli 6 000 myyntikohteesta. Seurantatietoja on julkaistu vuosien mittaan Metsälehden verkkosivuilla.

Seurannan mukaan Etelä-Suomessa metsämaan hinta on keskimäärin viisinkertainen verrattuna Lappiin.

"Kalleinta metsä on ollut Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Häme-Uusimaalla", Liljeroos kirjoittaa kirjassaan. Näissä maakunnissa keskihinta on 5 000 euron vaiheilla hehtaaria kohden.

Myös Pirkanmaalla keskihinta nousi alkuvuonna 2017 yli 5 000 euroon.

Seurantavuosina metsätilojen hintataso on pysynyt useissa maakunnissa vakaana. Hintojen nousua on kuitenkin havaittavissa Pirkanmaalla, Etelä-Savossa, Etelä-Karjalassa, Keski-Suomessa, Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa ja Kainuussa, kirjassa todetaan.

