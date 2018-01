Tykkymetsä voi olla hengenvaarallinen paikka: "Hiljainen kuolema voi tulla yllättäen"

"Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa on nyt erittäin poikkeuksellinen tilanne, kun puissa on runsaasti tykkylunta ja maat ovat sulat. Pahoilla tykkylumialueilla työskentely on tällä hetkellä hengenvaarallista", sanoo Metsäalan asiantuntijat ry:n työsuojeluasiantuntija Markku Varis.

"Liikkuminen tykkylumialueella on erittäin vaarallista. 'Hiljainen kuolema' voi tulla yllättäen, kun kokonainen puun latva, oksa tai jäistä lunta voi tippua lähes ääneti päälle – korkealta ja kovaa."

Varis kehottaa välttämään liikkumista pahoilla tykkylumialueilla. Jos tykkyä on vähän, olisi hyvä liikkua työparin kanssa.

"Vähintään tulisi kertoa sovitulle henkilölle, milloin ja missä työskentelee, sekä ilmoittaa, kun on palannut turvallisesti maastosta. Myös metsäkoneilla työskenneltäessä tulisi ohjaamosta poistua ainoastaan turvallisilla alueilla."

Hänen mukaansa nyt tulisi pikaisesti tarkistaa yrityskohtaiset työturvallisuusohjeet ja kertoa, miten tykkylumialueella työskennellään.

Alue-esimies Harri Tegelberg Kajaanista kertoo, että tilanne Kainuussa on täysin poikkeuksellinen;

"Tykkylunta on täällä runsaasti. Jos nyt horjahdat metsässä puuta vasten, voi se katketa ja pudota niskaan. Katkenneita puita on metsissä paljon ja osa tukkikokoisia. Lunta on maassa puolesta metristä metriin, mutta maa lumen alla on sula. Kokonaisia puita on kaatunut", hän kertoo.

Metsäasiantuntija Nina De Gritz Pohjois-Karjalasta Juuasta toteaa, että metsäkonekuskit ovat havainneet lukuisia vaaratilanteita.

"Puut ovat kaatuneet työskenneltäessä täysin arvaamattomiin suuntiin, kun latvassa on painoa ja roudaton maa ei sido juuria. Ilmoituksia on tullut myös paikoittain todella matalalla roikkuvista sähkölinjoista", hän sanoo.