Biojalostamo voisi olla ehkä yksi kohde kaavaillulle Shenzhen-rahastolle – sahahanke ei

Kesäkuun puolivälissä työministeri Jari Lindströmin (uv.) erityisavustajan paikalta lähtenyt Leena Riekkola on mukana edelleen kiinalaisten ja suomalaisten yritysten yhteistyökuvioissa. Riekkola kuvaa rooliaan sillanrakentajaksi.

Riekkolan mukaan kiinalainen Shenzhen Capital Group suunnittelee yhä Suomeen rahastoa, jonka yhtenä sijoituskohteena voisi olla biojalostamot.

"Sitä ei osaa sanoa, tulevatko he koskaan sijoittamaan näihin biojalostamoihin yhtään mitään. Heillä on paljon muitakin kiinnostuksen kohteita, jotka voivat olla järkevämpiä heille", Riekkola sanoo.

Viime viikolla Kouvolan Sanomat uutisoi kiinalaisten vetäytyneen Kouvolan bioetanolitehdashankkeesta ja Savonlinnan biodieseltehdashankkeesta.

Bioetanolitehdasta Kouvolan Myllykoskelle suunnitellut Aate Laukkanen totesi (MT 19.7.), että kiinalaisten vetäytymiseen ei ole yhtä syytä. Hän kuitenkin arveli, että perussuomalaisten puolueen hajoaminen vaurioitti yhteistyötä kiinalaisten kanssa.

Riekkola sanoo, ettei Kouvolan Myllykoskelle suunniteltuun bioetanolijalostamoon oikeastaan koskaan ajateltu varsinaisesti Shenzhen-rahaston rahaa, vaan raha olisi tullut muilta tahoilta.

"Shenzhen-rahasto ei olisi millään ehtinyt tähän keisiin", Riekkola sanoo.

Viime helmikuussa eri medioissa uutisoitiin kiinalaisen Shenzhen Capital Groupin vahvistaneen, että se investoi 200 miljoonaa euroa Kouvolan bioetanolitehtaaseen ja Savonlinnan biodieseltehtaaseen.

Muun muassa Yle kertoi tuolloin (3.2.), että kiinalaisten investointitahojen kanssa käydyistä neuvotteluista vastasivat olennaisesti savonlinnalainen kansanedustaja Kaj Turunen (ps. nykyisin uv.) ja kouvolalaisen ministerin Jari Lindströmin silloinen erityisavustaja Leena Riekkola.

Turunen totesi tuolloin, ettei näköpiirissä ole seikkoja, jotka voisivat estää rahoitussopimuksen tekemisen maaliskuussa.

Kouvolan Sanomien (2.2.) mukaan investoinnit liittyivät 300 miljoonan euron aiesopimukseen, jonka Riekkola, Turunen ja Nurmeksen kaupunginjohtaja Asko Saatsi neuvottelivat marraskuussa Kiinassa. Kouvolan Sanomien mukaan tiedotteessa ei mainittu investointia Nurmeksen biodieseltehtaaseen, mutta uutisessa todettiin Turusen tietojen mukaan Nurmeksen olevan yhä kuvioissa mukana.

Maaseudun Tulevaisuus kertoi (20.2.) Nurmeksen kaupungin vahvistaneen, että Nurmeksen, Kouvolan ja Savonlinnan tehtaiden kiinalaisrahoitus on varmistunut. Saatsi sanoi, että kolmelle hankkeelle on kiinalaisrahaa tiedossa 220 miljoonaa euroa, josta Nurmeksen biodiesel­tehtaan osuus on 61 miljoonaa.

Riekkolan mukaan Shenzhen Capital Groupin Suomeen suunnitteleman erillisen rahaston perustaminen on edelleen kesken.

"Biodieselin osalta ei varmasti päätöksiä tehdä ennen kuin EU:n puolelta on niitä koskevat linjaukset jotenkin selvillä. Voi olla aivan hyvin, että niiden kohdalla vedetään henkselit yli."

Kaj Turunen kertoi viime viikolla (MT 19.7.), että kiinalaisten kanssa neuvottelut ovat laajentuneet biodieseljalostamon lisäksi koskemaan myös sahauskapasiteetin lisäystä Savonlinnan seudulla.

Riekkola sanoo, ettei Shenzhen Capital Group ole suunnittelemassa sahainvestointia Savonlinnan seudulle.

"Sahahanke on kiinalaisten yksityisten yhtiöiden hanke, josta en osaa sanoa enempää."

Nurmekseen puuperäistä biodieseljalostamoa on kaavailtu samalle Känkkäälän alueelle, minne Feedstock Optimum suunnitteli pyrolyysiöljyjalostamoa ja Bit-Bioinno Technologies kaasutuslaitosta.

Riekkola oli aiemmin mukana sekä Feedstock Optimumissa että Bit-Bioinnossa. Molempien yhtiöiden toiminta on Riekkolan tietojen mukaan käytännössä loppunut, eikä kaavailtu biodieseljalostamo liity mitenkään kyseisiin yhtiöihin.