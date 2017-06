Deere-konsernin pääjohtaja lentää yksityiskoneellaan ympäri maailmaa ja kiertää vuosittain 30 konsernin tehtaalla

Maailmanlaajuisilta metsä­konemarkkinoilta on turha odottaa kovia kasvukäyriä. Kasvua kyllä on, mutta se on vakaata, kuvailee Deere & Companyn pääjohtaja Samuel R. Allen. Myös Deere-konsernin Joensuun metsäkonetehtaan kasvu on ollut melko vakaata. Tänä vuonna tehtaalla hätyytellään vuoden 2008 tuotantoennätystä: 1500 metsäkoneen valmistusta.

Allen vieraili tehtaalla edellisen kerran vuonna 2015. Hän kertoi, että positiivinen muutos edelliseen käyntiin verrattuna oli helppo havaita. Erityisen ilahtunut Allen oli robottihitsauksen kehittymisestä ja lisääntymisestä.

”Turvallisuus, laatu ja tuottavuus, siinä kolme osa-aluetta, joiden tulokset kiinnostavat. Pelkät luvut eivät kuitenkaan kerro kaikkea, osan asioista aistii vain kävelemällä tehtaalla.”

Pääjohtaja hehkutti Joensuun tehtaan sijaintia.

”Jos valmistaa tavaralajimenetelmän metsäkoneita, on sijainti juuri oikea. Pohjoismaisilla markkinoilla ovat kaikki muutkin tavaralaji­menetelmän koneiden valmistajat. Kilpailu pitää meidät vahvoina, olemme sitoutuneet kasvattamaan markkina­osuuttamme.”

Allen ei povaa kasvua tavaralajimenetelmälle, vaan näkee, että suhdeluku sen ja kokopuun korjuumenetelmän välillä on vaihdellut vuosikymmenten aikana aina hieman suuntaan tai toiseen.

Pätevien koneenkuljettajien löytäminen on haaste koneyrittäjille. Allen nimeää sen maailmanlaajuiseksi haasteeksi. Hän näkee, että älykäs teknologia on yksi tapa vastata haasteeseen.

”Keskitasoisen kuljettajan työpanos paranee teknologian ansiosta. Koneyrittäjät kiittävät, jos tuottavuus paranee ja kulut pienenevät.”

Deeren uusin lanseeraus Ruotsin metsämessuilla Elmiassa oli harvesterin kärkiohjaus. Kuormakoneista jo lisävarusteena löytyvä kärkiohjaus toimii harvesterissa, kuten kuormakoneessa. Kuljettaja ohjaa ainoastaan harvesteripäätä ja järjestelmä huolehtii puomin liikeradoista.