Emeritusprofessori Kärkkäinen: Markkinat hoitavat valtiota paremmin puun liikkuvuuden

Emeritusprofessori, metsänomistaja Matti Kärkkäisen mukaan puu liikkuu parhaiten markkinaehtoisesti.

”Markkinavoimat hoitavat parhaiten sen, että puu liikkuu. Älköön valtiovalta tehkö asiassa mitään, sillä monta kertaa on huomattu, että valtion väliin­tulo vain sotkee puumarkkinat”, Kärkkäinen täräytti Metsämme-messujen puukauppapaneelissa Jyväskylän Paviljongissa viime perjantaina.

”Kun maa- ja metsätalous­ministeriö jättää meidät metsän­omistajat rauhaan, niin hyvin sujuu.”

Muut panelistit tukivat pää­piirteissään Kärkkäisen näkemystä.

”Jos puulle oikeasti on kysyntää, kannattaisi aivan ensimmäiseksi kokeilla markkina­taloutta. Näin se lähtökohtaisesti menee”, MTK:n metsävaltuus­kunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola sanoi.

Kärkkäisen ja Tiirolan lisäksi paneeliin osallistuivat metsänomistaja Hanna Hautamäki, Metsä Groupin piiripäällikkö Matti Rossi sekä Versowood Oy:n metsäpäällikkö Jussi Torpo.

Paneelin juonsi Suomen metsäkeskuksen aluejohtaja Helena Reiman, joka luotasi paneelin avauspuheenvuorossaan metsä­markkinoiden nyky­tilannetta.

”Suomessa kasvaa tällä hetkellä erittäin paljon puuta. Se, että hakkuumääriä voidaan vielä reilusti kasvattaa ja pitää samalla ne kestävällä tasolla, on loistava lähtökohta kotimaiselle metsäteollisuudelle.”

Suomen metsien vuosikasvu on Reimanin mukaan kaksinkertaistunut 50:n viime vuoden aikana.

”Metsien kasvu lisääntyy vielä 30 vuotta eteenpäin. Hakkuu­potentiaalia on valtavasti. Tämä johtuu siitä, että metsiä on Suomessa hoidettu todella hyvin.”

Kärkkäinen kyseenalaisti tulevaisuuden hakkuu­ennusteet.

”Koko Suomen nykyinen puusto hakataan kokonaan pois 30 vuoden välein, viimeistä tikkua myöten.”

Emeritusprofessorin mielestä metsien kasvuarviot perustuvat virheellisiin olettamuksiin.

”Tutkijoiden oletus on, että metsänhoidon taso pysyisi jatkos­sa samana kuin se on nyt. Näin ei kuitenkaan ole, vaan on jo tullut viipymää uudistus­hakkuun ja uudistamisen välille.”

”On toiveunta kuvitella, että meillä olisi mahdollisuuksia mihin tahansa. Seuraavan laman aikaan Suomessa tullaan sulkemaan paperikoneita: Sillä lailla tämä kysymys hoidetaan kuntoon. Uudet biotuotetehtaat jäävät, mutta paperikoneita suljetaan”, Kärkkäinen ennusti.

Hanna Hautamäki toivoi, että metsänomistajat saisivat kuitupuusta kelvollista hintaa.

”Tukin kanssa kyllä pärjää ja sen saa hyvin kaupaksi. Kuitu­puunkin saa kaupaksi, mutta oma kysymyksensä on, että mihin hintaan. Metsänomistajana kismittää, ettei hinta ole aina läheskään kohdallaan.”

Hautamäen mielestä myös energiapuusta pitäisi saada järkevää hintaa.

”Energiapuusta maksetaan olemattomia. Kuitenkin energiapuulla tulisi olla järkevä hinta jo siitä yksinkertaisesta syystä, että metsät tulevat hoidetuiksi.”

Jussi Torpo heitti palloa takaisin metsänomistajille.

”Keskeinen asia puukaupassa on, että metsänomistajat itse ovat aktiivisia. On runsaasti tapauksia, että perikunnassa joku haraa vastaan, ja puut ovat sen takia kokonaan motissa”, Torpo arvioi.

Torpon mukaan puun hinta ei riipu metsäyhtiöiden maksu­halusta vaan maksukyvystä.

”Niin markkinatalous toimii ja siihen me luotamme.”

Matti Rossi korosti koko ketjun merkitystä puukaupan toimivuudessa.

”Puukaupasta puhuttaessa keskitytään usein metsänomistajaan, mutta täytyy kyetä näkemään, miten laaja ja pitkä ketju on kyseessä. Puukauppa tuo työtä niin logistiikkaan kuin tehtaisiin. Aluetaloudellinen vaikutus on merkittävä.”