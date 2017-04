Ensi torstaina kemerahaku voi ruuhkautua – Metsäkeskus kehottaa malttiin

Kemeratukien haku nuoren metsän hoitoon avautuu ensi viikon torstaina 20.4. Nuoren metsän hoidon kemeratuet ovat olleet noin vuoden hakukiellossa, joten odotettavissa on, että hakemuksia saapuu torstaista alkaen varsin runsaasti Suomen metsäkeskukseen.

"Metsänhoitoyhdistyksillä on varmasti aika paljon nuoren metsän hoidon kohteita odottamassa", arvioi metsäjohtaja Anna Rakemaa metsäkeskuksesta.

Jos metsänomistajilla on esimerkiksi taimikon varhaishoidon kohteita haettavana, niiden hakemuksia kannattaa Rakemaan mukaan jättää Metsään.fi:n hakujärjestelmään jo ennen torstaina alkavaa ruuhkaa.

Rakemaa korostaa, ettei nuoren metsän hoidon tukia kannata rynnätä heti hakemaan, ellei työn toteutusajasta ole varmuutta.

"Uskon, että rahaa riittää tänä vuonna hyvin, joten sen vuoksi hakua ei tarvitse kiirehtiä."

Metsäkeskus voi tänä vuonna hyväksyä nuoren metsän hoidon ja varhaishoidon kemerahakemuksia 54,6 miljoonan euron edestä.

Hän muistuttaa, että töiden toteutusaika on nyt rajattu 12 kuukauteen siitä, kun rahoituspäätös on tullut. Sama koskee myös taimikon varhaishoitoja. Ennen viimeisintä lakimuutosta toteutusaikaa on ollut jopa kolme vuotta.

"Töiden loppuunsaattamiseen ei myönnetä lisäaikaa", hän sanoo.

Viimeisin lakimuutos tarkentaa myös kemeran tukiehtoja. Kemeratukea myönnetään entiseen tapaan yksityisille metsänomistajille, mutta esimerkiksi rahastot eivät voi saada tukea. Kun rahoitus on myönnetty taimikon varhaishoitoon, ei kohteelle myönnetä enää jälkikäteen pienpuun korjuun korotettua tukea.

Metsäkeskus suosittelee, että rahoitushakemukset ja toteutusilmoitukset jätettäisiin sähköisesti Metsään.fi-palvelun tai metsänhoitoyhdistysten käyttämän järjestelmän kautta. Tämä helpottaa hakemusten käsittelyä sekä nopeuttaa päätöksentekoa ja maksatuksia.

Metsäkeskus kouluttaa kuluvan kevään aikana metsäalan toimijoita kemeratukien hakumenettelyyn. Koulutuksissa opetetaan hakemaan kemeratukea nuoren metsän hoitoon, taimikon varhaishoitoon, suometsän hoitoon, metsäteiden rakentamiseen ja perusparantamiseen sekä ympäristötukikohteisiin. Koulutukset tapahtuvat verkossa, joten niihin voi osallistua omalta koti- tai työtietokoneelta.