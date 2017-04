Henkilöauton voi klikata omakseen verkossa, metsäkonekaupat tehdään nyt ja tulevaisuudessa myyntimiehen kanssa

Metsäkonekauppa ei siirry verkkoon, ei ainakaan Suomessa, sanoo John Deere Forestryn Oy:n konemyynnin aluejohtaja Mika Hannonen.

John Deeren metsäkoneita myy seitsemän piirimyyjää, joista yksi keskittyy käytettyjen koneiden kauppaan. "Myynti on yhä yhtä kuin henkilökontaktit."

Merkkiuskollisuus on mukava puheenaihe, mutta ei monien satojen tuhansien eurojen arvoisia kauppoja ratkaise koneen merkki. Merkin vaihtokynnys on ostajalle toki korkea, Hannonen myöntää.

Hän sanoo, että koneyrittäjiä kiinnostaa koneen laatu ja tuottavuus. Myös miten huolto on järjestetty ja miten hyvä tai huono on varaosien saatavuus vaikuttavat ostopäätökseen.

Milloin suomalainen koneyrittäjä sitten alkaa harkita koneen vaihtamista? Hannosen mukaan vaihtoväli vaihtelee paljon. Se voi olla mitä vain 4 000–30 000 tunnin välillä. Keskimäärin kone lähtee vaihtoon, kun sillä on tehty töitä noin 8 000–12 000 tuntia.

John Deeren metsäkoneita valmistetaan Joensuussa sijaitsevalla tehtaalla, josta vientiin lähtee 85–90 prosenttia tuotannosta. Koneyrittäjä voi markkinasta riippuen valita noin 300 valinnaisesta ominaisuudesta ja koota koneesta mieleisensä kokonaisuuden.

Käytännössä valinnaisia ominaisuuksia on Hannosen mukaan suomalaisella koneyrittäjällä noin sata erilaista. Tuntumaa uusiin koneisiin ja ominaisuuksiin käydään hakemassa muun muassa maakuntia kiertävissä esittelykoneissa.

Esimerkiksi istuinvaihtoehtoja on muutama, ja niistä valitaan lähes poikkeuksetta aina paras. Puomin kärkiohjaus (IBC) ei ole vakiovaruste, mutta Pohjoismaiden markkinoilla 80 prosenttia asiakkaista valitsee sen kuormatraktoriin, Hannonen kertoo.

"Kun puomin kärkiohjaus lanseerattiin, moni kommentoi, että se on varmasti hyvä ominaisuus amatöörille, mutta ammattilainen ei sitä tarvitse. Kun sen kanssa on tehnyt töitä, ei siitä haluakaan enää luopua, oli sitten ammattilainen tai amatööri. Vähän sama kuin henkilöauton kanssa: jos on tottunut automaattivaihteistoon, harva valitsee enää manuaalia."