Hirsitalot Mikkelin asuntomessujen vetonauloja - katso kuvat

Messualueen näyttävimmällä paikalla männikkörinteessä tököttää neljä hirsitaloa.

Ankkuri-talo, joka rakentuu 17 kulmasta, linnunpönttöä muistuttava Ink sekä laatikkomainen Toive-talo pistävät silmään heti alueelle saapuessa. Rannalla siintää järven aaltoa mukaileva Talo Wave.

Hirsitalot ovat Mikkelin asuntomessujen näyttävimpiä kohteita. Niiden suosio näkyy perjantain avajaispäivän pitkissä jonoissa, jotka kiemurtelevat talojen sisällä.

Puutalojen osuus Mikkelin asuntomessuilla on kasvanut viime vuodesta. Valtaosa rakennuksista, 25 taloa 31:stä, on tehty puusta.

Puuta ei haluta enää vain ulkorakenteisiin, vaan osaksi sisustusta sisätiloihin, hirsitaloyritys Honkarakenteen toimitusjohtaja Marko Saarelainen kertoo.

”Mitä enemmän puuta, sen parempi. Puu edustaa terveellistä rakentamista”, hän sanoo.

Saarelainen kertoo hirsitalomarkkinoiden vetävän kotimaassa hyvin. Melkein joka neljäs omakotitalo Suomessa rakennetaan hirrestä.

”Ekologinen asuminen tarkoittaa ennen kaikkea massiivipuutaloa. Se hengittää ja on muoviton”, Saarelainen sanoo.

Honkarakenteen Ankkuri-talon rakentaja Eero Tikanoja uskoo hirsitalotrendin kasvavan entisestään. Materiaalin lisäksi rakennustapa on tärkeä.

”Moni koulukin on homeessa, koska rakennukset eivät hengitä ja ne homehtuvat”, Tikanoja toteaa.

Tikanojan mukaan yhä useampi asukas haluaa asuntojen eristeet puusta mahdollisten kosteusvaurioiden ehkäisemiseksi. Eristeet voidaan tehdä lasivillan sijaan kierrätetystä sanomalehdestä.

”Puusta tehdyt eristeet kuuluvat terveelliseen rakentamiseen. Jos käytössä on lasivillaa, se vaatii myös muovia”, Tikanoja selventää.

Mikkelin hirsitaloissa on käytetty sekä mäntyä että kuusta. Kontion Toive-hirsitaloon mänty on valittu ominaisuuksiensa takia.

”Mänty pysyy suorassa ja siinä on pienemmät painumavarat”, hirsitaloyritys Kontion talomyyjä Kalevi Laajisto kertoo.

Honkatalot luottaa kotimaiseen kuuseen. Messujen silmiinpistävin rakennus, Talo Wave, on rakennettu kuusesta.

”Kuusessa kosteuskestävyys on mäntyä parempi. Mänty punertuu”, hirsitaloyritys Honkatalojen edustaja Juha Männikkö selventää.

Hirsitalojen rakentamista jarruttaa Männikön mielestä edelleen lauta- ja elementtitalojen alhaisempi hintataso. Kustannukset tulevat takaisin nopeassa rakennustavassa, Männikkö sanoo.

”Työvaihteita hirsitalossa on vähemmän. Myös terveellisyys on osa hintaa.”

Puutalojen suuren määrän lisäksi asuntomessujen erikoispiirteenä ovat kohteiden entistä pienemmät koot ja energiaratkaisut. Messukohteista löytyy niin maa-, kauko- kuin aurinkolämpöäkin.

Talojen keskikoko on pienentynyt viime kesän Seinäjoen messuilta lähes 30 neliömetriä. Tänä vuonna keskikoko on noin 140 neliötä. Myös yksikerroksisten talojen määrä on kasvussa.

Messujen projektipäällikkö Heikki Manninen uskoo, että suuria taloja ei enää arvosteta samalla tavalla kuin ennen.

”Tiivis asuminen kiinnostaa. Nyt meillä on edellisiin messuihin verrattuna enemmän yksikerroksisia taloja”, hän lisää.