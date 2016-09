Hirvenmetsästys alkaa ensi syksynä myöhemmin

Hirvenmetsästys alkaa ensi vuoden syksystä alkaen lokakuun toisena lauantaina muualla kuin Lapin maakunnassa. Valtioneuvosto vahvisti useita muutoksia metsästysasetukseen torstaina.

Nykyisin metsästysaika alkaa syyskuun viimeisenä lauantaina, joka on hirven kiimahuipun aikaa. Tämä myöhästyttää tiinehtymistä, jolloin myös vasat syntyvät tavallista myöhemmin.

Nyt halutaan vähentää häiriöitä hirven kiima-aikana, jotta mahdollisimman suuri osa hirven vasoista syntyisi keväällä normaaliin aikaan, maa- ja metsätalousministeriön tiedote kertoo.

Jotta metsästysajan lyhentäminen ei lisäisi hirvieläinten aiheuttamia peltovahinkoja, hirven vahtimismetsästys pelloilta on luvallista jo 1.9. alkaen muualla kuin Lapin maakunnassa. Hirvieläimen ajo ja koiran käyttö metsästyksessä ei kuitenkaan ole vielä silloin sallittua.

Myös kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran ja valkohäntäpeuran vahtimismetsästys on ensi vuonna sallittu alkaen 1.9. ja päättyen syyskuun viimeistä lauantaita edeltävänä päivänä. Vahtimismetsästämiseen haetaan jatkossa tavallinen hirvieläinten pyyntilupa eikä poikkeuslupa kuten tähän asti. Muutos tulee voimaan 1.1.2017.

Aikaistettua metsästystä laajennetaan koko Lapin maakuntaan.

Lapin maakunnassa hirven metsästysajat poikkeavat muusta maasta. Ensi vuodesta alkaen hirven metsästyksen ensimmäinen jakso on Lapin maakunnan alueella 1.9–15.9. Tämän jälkeen myös Lapin maakunnassa turvattaisiin hirven kiima-aika. Hirven metsästyksen toinen jakso alkaisi lokakuun toisena lauantaina kuten muualla maassa.

Kolmen pohjoisimman kunnan, Enontekiön, Inarin ja Utsjoen, alueella hirven metsästys päättyy marraskuun lopussa. Muualla Lapin maakunnassa metsästys voi jatkua vuoden loppuun kuten muuallakin maassa. Muutos tulee voimaan 1.1.2017.

Hirvieläinten vasasuojan kesto lyhenee. Tähän asti hirvieläinnaaras, jota vuotta nuorempi jälkeläinen seuraa, on ollut aina rauhoitettu.

Nyt hyväksytyllä valtioneuvoston asetuksella hirvinaaraan suoja koskee pelloilla sallittua vahtimismetsästystä sekä Lapin maakunnan hirven metsästyksen ensimmäistä vaihetta.

Varsinaisessa hirvenmetsästyksessä, joka alkaa lokakuun toisena lauantaina hirvinaaraalla ei enää ole erityistä rauhoitusta. Tavoitteena on kasvattaa urosten osuutta naarasvoittoisessa hirvikannassa. Lisäksi halutaan keventää seurauksia tilanteissa, joissa hirviemo kaadetaan vahingossa.

Nykyisin tuomioistuimiin on päätynyt tapauksia, joissa metsästäjä ei esimerkiksi ole tiennyt, että yksin liikkuvalla hirvellä on ollut vasa, joka on kulkenut eri reittejä tai ollut piilossa. Käytännössä vasasuoja säilyy metsästyksen ohjeistuksessa ja eettisissä säännöissä.

Vastaavasti pienten hirvieläinnaaraiden suoja alkaa 1.9. ja jatkuu syyskuun viimeisestä lauantaita edeltävään päivään.

Metsästyksen johtajan tehtävä on huolehtia, että emän menettänyt vasa pyritään kaatamaan mahdollisimman pian. Muutos tulee voimaan 6.9.2016.