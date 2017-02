Inarilainen luonnonsuojelija lahjoitti 150 hehtaaria metsämaata 100-vuotiaalle Suomelle

Suomi sai lahjaksi ison metsäpalstan Pohjois-Lapista. Tunnettu inarilainen luonnonsuojelija, erämaa-aktivisti ja korvalääkäri Teuvo Niemelä perusti Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden kunniaksi yksityisen luonnonsuojelualueen. Hän odottaa, että valtio lupaustensa mukaan suojelee vastaavan kokoisen alueen omia maitaan.

Niemelä kertoo, että suojelu on ollut mielessä jo yli pari vuosikymmentä. Tyttären antama kannustus ja apu suojeluhankkeen toteuttamiseksi antoivat kuitenkin viimeisen sysäyksen suojelun toteuttamiselle. Niemelän tytär Lulu Ranne työskentelee Pirkanmaan elykeskuksessa.

Niemelä kokee, että suojelualue on parasta, mitä hän voi jälkipolville jättää. Seitsemän lastenlasta saa aikanaan perinnön, jota ei voi rahalla mitata, toteaa tytärkin.

Suojellulla alueella on sodan jälkeen ollut isoja savotoita, viimeksi 50 vuotta sitten. Palstalla on myös alueita, jotka ovat säilyneet hakkuilta kokonaan turvassa. Tarkoitus on, että alueen luontoarvot säilyvät tuleville sukupolville ja myös vahvistuvat, kun luonto palautuu pikku hiljaa alkutilaansa.

Päätöksen EKO-ONNELA -nimisen luonnonsuojelualueen perustamisesta allekirjoittivat tammikuun viimeisenä päivänä Lapin elykeskuksen luontoympäristöyksikön päällikkö Jari Pasanen ja ylitarkastaja Ari Neuvonen.